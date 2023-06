Ces nouveautés pour MaPrimeRénov’

Le dispositif MaPrimeRénov' va être renforcé en 2024 (Crédits photo : Adobe Stock - )

L'intensification et la simplification du dispositif MaPrimeRénov' tiennent une place centrale parmi les mesures présentées par le gouvernement pour relancer le marché immobilier. Voici ce qui vous attend en 2024…

Renforcer la performance et l'efficacité énergétique des logements

A compter du 1er janvier 2024, 300 millions d'euros seront débloqués pour le dispositif MaPrimeRénov' avec l'objectif affiché de poursuivre, voire accélérer la décarbonation des logements .

Pour cela, deux axes seront développés selon le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu :

Un axe «performance» dont l'objectif est de financer les rénovations dites «performantes», c'est-à-dire les travaux d'ampleur. Les barèmes devraient devenir plus incitatifs, afin de s'approcher d'un reste à charge minimal pour les ménages les plus modestes qui s'engagent dans des travaux importants.

Un axe «efficacité», MaPrimeRénov' continuera d'aider les ménages qui veulent changer de chaudière ou engager de petits bouquets de travaux associant isolation et équipements de chauffage décarbonés.

La révision chiffrée des barèmes et le montant définitif de l'enveloppe consacrée à MaPrimeRénov' pour 2024 seront annoncés prochainement dans le cadre des annonces sur le Projet de loi de finances 2024.

A lire aussi // Passoires thermiques : 7 questions pour comprendre les nouvelles règles

Investir : et si vous vous lanciez dans l'immobilier locatif ?

Cinq travaux à faire l'été dans votre maison

L'accompagnement devient obligatoire pour tous

Mon Accompagnateur Rénov' a pour rôle de simplifier le parcours de rénovation en apportant un accompagnement personnalisé tant sur le plan technique que social, administratif et financier.

«Créé par la loi Climat et Résilience, Mon Accompagnateur Rénov' est le tiers de confiance présent auprès du ménage à chaque étape d'un projet de rénovation énergétique. C'est un maillon essentiel pour sécuriser le parcours des ménages et les aider à lever les freins vers un projet de rénovation ambitieux et adaptés à leur situation, précise le communiqué du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, conjointement au Ministère de la Transition écologique.»

Il était en 2023 devenu obligatoire pour certains types de travaux effectués par les ménages modestes.

En 2024, le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' deviendra obligatoire pour tous les travaux relevant du parcours «Performance», c'est-à-dire pour les rénovations de grande ampleur.

Le coût de la prestation Mon Accompagnateur Rénov' sera entièrement pris en charge sur l'ensemble du territoire pour les ménages très modestes.

Pour les autres, les collectivités territoriales pourront proposer des aides locales pour alléger tout ou partie de la facture travaux des ménages.

Bon à savoir : le montant de référence pour la prestation Mon Accompagnateur Rénov' passe de 1 200 euros en 2023 à 2 000 euros en 2024.

Avec ce nouveau plan d'action, les pouvoirs publics espèrent rendre le dispositif MaPrimeRénov' plus attractif et atteindre un volume de 200.000 rénovations globales en 2024, contre seulement 90.000 en 2023.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSORAMA BANQUE Vous souhaitez réaliser des travaux d'éco-rénovation ou vous équiper d'un véhicule électrique (voiture, scooter, etc.) ? Boursorama vous accompagne dans votre projet et vous propose un prêt à taux bonifié (1) sur présentation d’un justificatif (2). Découvrez le prêt personnel écoresponsable de Boursorama Banque. (1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(2) (Soumis à conditions).