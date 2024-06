Cinq travaux à faire l’été dans votre maison

Profitez des beaux jours pour entretenir votre maison (Crédits photo : Adobe Stock - )

Les beaux jours sont là et avec eux une envie de farniente. Toutefois, l'été est la période idéale pour effectuer certains travaux d'aménagement ou d'entretien dans votre maison ou à l'extérieur.

Pourquoi faire des travaux de rénovation en été ?

Outre le fait que vous ayez plus de temps libre du fait de vos congés ou de week-ends prolongés, l'été est une période propice où il pleut moins, ce qui est appréciable pour réaliser des travaux en extérieur et où la chaleur sera votre meilleure alliée pour faire sécher les matériaux, par exemple si vous refaites vos peintures, ou pour engager des travaux de rénovation thermique sans craindre le froid pour vous et votre famille.

1) Améliorer l'isolation de votre maison

Faites réaliser un bilan énergétique de votre maison pour connaître précisément ses points faibles et visualiser les travaux qui pourraient vous permettre d'améliorer son empreinte énergétique, vous apportant ainsi un meilleur confort et des économies lorsque l'hiver reviendra.

Vous pouvez par exemple travailler sur l'isolation afin de réduire vos pertes d'énergie ou encore repenser votre système de chauffage pour un système plus efficace.

Bon à savoir : même sans engager de travaux, n'hésitez pas à profiter de cette période pour purger et nettoyer vos radiateurs, faire ramoner votre cheminée ou votre poêle à bois ou encore faire réviser votre chaudière ou votre pompe à chaleur. Tous ces petits gestes vous éviteront de mauvaises surprises quand les températures baisseront à nouveau dans quelques mois.

2) Refaire l'électricité

Cela semble évident mais toucher à votre réseau électrique, pour une mise aux normes par exemple, nécessite de le couper pour des raisons de sécurité.

L'ensoleillement étant plus grand en été, vous pourrez réaliser vos travaux à la lumière du jour en profitant de plages horaires plus larges.

3) Entretenir votre façade

Qu'un simple passage de nettoyeur pression soit suffisant à effacer les traces de l'hiver ou que vous deviez engager des travaux plus profonds de ravalement de façade, les beaux jours sont la bonne période pour redonner un coup de frais à votre extérieur.

4) Refaire votre toiture

Profitez des températures favorables et des pluies moins fréquentes pour faire appel à un professionnel qui viendra vérifier qu'aucune tuile ne s'est cassée ou déplacée pendant l'hiver.

Il appliquera si besoin les produits adéquats pour éliminer moisissures et saletés.

Si des travaux de remplacement sont nécessaires, ils peuvent durer plusieurs jours et nécessitent qu'il fasse beau pour que les professionnels puissent agir.

Bon à savoir : profitez de faire inspecter votre toit pour vérifier le bon état et l'efficacité de vos gouttières, afin de protéger votre façade du ruissellement des eaux de pluie le reste de l'année.

5) Reprenez votre jardin en main

Last but not least, le moment est venu de reprendre votre extérieur en main, que vous ayez un jardin, une terrasse ou un balcon : nettoyage des sols et du mobilier d'extérieur, travaux de jardinage, relance de la piscine, entretien des clôtures ou réaménagement de l'espace vous permettront de profiter au mieux des beaux jours en accueillant vos proches autour d'un barbecue ou d'un apéro !

A lire aussi :

Fortes chaleurs cet été : comment garder un intérieur frais en ville ?

Home sweet home : aménager votre maison pour plus de confort et de bien-être

Le boom des cuisines d'extérieur : atouts et tendances de ce nouvel univers de la maison

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous souhaitez réaliser des travaux d'éco-rénovation ou vous équiper d'un véhicule électrique (voiture, scooter, etc.) ? BoursoBank vous accompagne dans votre projet et vous propose un prêt à taux bonifié (1) sur présentation d’un justificatif (2). Découvrez le prêt personnel écoresponsable de BoursoBank (1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(2) (Soumis à conditions).