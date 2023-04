Ces 3 changements réclamés par les Français pour leur épargne

© Pixavril - stock.adobe.com

Plafonds du Livret A, garantie des dépôts, abattement en cas de donation… interrogés par YouGov pour MoneyVox, les Français se sont prononcés en faveur de plusieurs changements sur l'épargne et la transmission.



Selon un sondage réalisé par Yougov pour le compte du site d'information financière MoneyVox , un certain nombre de mesures sont attendues par les Français. Alors que l'inflation continue de peser sur leurs portefeuilles, et malgré les augmentations d'un certain nombre de dispositifs d'aide, ils sont nombreux à réclamer une augmentation de plusieurs plafonds.

1. Une augmentation des plafonds du Livret A et du LEP

Alors que le taux d'intérêt du Livret varie en fonction de l'inflation chaque semestre, son plafond est quant à lui rarement réévalué. Pour preuve : la dernière augmentation du montant maximum qu'il est possible de déposer sur le contrat chouchou des Français remonte à 2013. Ce plafond était alors passé de 15 300 à 22 950 euros sous la présidence de François Hollande. Pour le Livret d'épargne populaire (LEP), la situation est pire encore : son plafond de 7 700 euros n'a pas été revu à la hausse depuis 2002.



Pourtant, avec la hausse des prix, l'absence de réévaluation fait perdre progressivement du pouvoir d'achat aux Français. Selon le simulateur de l'Insee, il aurait fallu que le plafond du Livret A soit réévalué à 25 845,86 euros à la fin de l'année 2022 pour compenser la hausse des prix subie depuis 2013. Les Français sont d'ailleurs largement favorables à une augmentation du plafond du Livret A (à 67 %) et du LEP (68 %) selon le sondage réalisé par YouGov pour MoneyVox.



Il faut toutefois relativiser l'impact d'un tel changement, s'il venait à survenir : le solde moyen d'un Livret A était de 5 800 euros en 2021 selon l'Observatoire de l'épargne réglementée (OER), et 52 % des Livrets A ont un solde de moins de 1 500 euros. Au final, seuls 8 % des Livrets A dépassent le plafond de 22 950 euros, et bénéficieraient donc d'une telle mesure.

2. Un abattement en cas de donation à un enfant revu à la hausse

Actuellement, il est possible de donner jusqu'à 100 000 euros à chacun de ses enfants tous les 15 ans sans avoir à régler de frais de donation. Mais ce plafond a déjà été plus élevé. C'était le cas en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui avait fait porter ce montant à 150 000 euros par l'intermédiaire de la loi TEPA. Qui plus est, ce seuil était indexé sur l'inflation, et avait ainsi atteint jusqu'à 159 325 euros en 2012. Il avait ensuite été ramené à un montant fixe de 100 000 euros avec l'arrivée au pouvoir de François Hollande.



La donation à un enfant est un bon moyen d'anticiper sa succession tout en profitant d'un cadre fiscal privilégié. Les Français sont ainsi 57 % à réclamer une augmentation de l'abattement applicable, avec un plafond porté à 150 000 euros pour 14 % d'entre eux, à 200 000 euros pour 20 %, et à plus de 200 000 euros pour 23 % des personnes interrogées.

3. Des seuils de garantie des dépôts et de l'assurance-vie plus protecteurs

La crise financière de 2008 est dans tous les esprits, et la faillite de la banque américaine SVB a servi de piqûre de rappel. Il existe toutefois un mécanisme pour protéger une partie des dépôts des clients des banques. En France, la garantie des dépôts bancaires est de 100 000 euros par client et par établissement bancaire, et ce depuis 2010. Toutefois, ce montant n'a pas été réévalué depuis.



L'enquête menée par YouGov pour MoneyVox a permis de révéler que près de la moitié des Français (49 %) souhaitent que ce chiffre soit revu à la hausse. Pour comparaison, aux Etats-Unis, le seuil en vigueur est de 250 000 dollars, soit environ 228 000 euros. En France, il existe aussi un second mécanisme spécifique à l'assurance-vie qui offre une protection complémentaire de 70 000 euros par assuré et par compagnie d'assurance. Là encore, les personnes interrogées souhaiteraient qu'il soit revu à la hausse.