Boum du crowdfunding : 2,3 milliards d'euros collectés en 2022 sur les plateformes participatives

Les plateformes de financement participatif ont de plus en plus de succès. Illustration (Pixabay / Tumisu)

Grâce à sa simplicité et son accessibilité, le crowdfunding s'est rapidement imposé comme une véritable solution d'épargne. Au total, 2,3 milliards d'euros ont été collectés sur les plateformes spécialisées en 2022, soit 25 % de plus qu'en 2021.

Le crowdfunding a le vent en poupe auprès des particuliers. Le quatrième baromètre du cabinet Mazars et de l’association Financement participatif France (FPF) a ainsi révélé que 2,3 milliards d'euros avaient été collectés en 2022 sur les plateformes spécialisées, ce qui représente une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente, rapportent nos confrères du Parisien .

Un ticket d'entrée très bas

« C’est un mécanisme financier à la fois simple et accessible » , estime auprès de nos confrères Florence de Maupeou, directrice générale de FPF. En effet, il est possible de faire un don avec ou sans contrepartie, d'effectuer un prêt rémunéré ou un investissement.

De ce fait, cette solution apparue il y a une dizaine d'années en France s'est imposée comme une véritable solution d'épargne. En 2022, en moyenne, les dons s'élevaient à 82 euros, les prêts rémunérés à 3 000 euros et l'investissement en capital à 5 420 euros. « On peut ainsi entrer au capital d’une entreprise sans être business angel et pour un ticket d’entrée très bas » , souligne Florence de Maupeou.

Un placement qui comporte des risques

Du côté des rendements, ces placements s'avèrent aussi intéressants, avec une moyenne de 6 % pour le prêt rémunéré et 9,4 % pour le crowdfunding immobilier.

En revanche, il convient de rappeler que ce type de placement comporte des risques. Il est possible dans certains cas de perdre la somme investie. « Le processus de sélection des plates-formes est très rigoureux et permet toutefois de limiter les défauts » , tempère Florence de Maupeou.