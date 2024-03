Assurance-vie ou épargne réglementée? Le match de 2024

Livret A, LLDS, contrat d’assurance-vie: que choisir en 2024 pour optimiser le placement de votre épargne? ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Victoire du Livret A en 2023, mais le match du meilleur placement reprend en 2024

Épargne 2024: privilégier l’assurance-vie quand vous pouvez avoir besoin de liquidités

Contrat d’assurance-vie: surveiller les offres du marché

Victoire du Livret A en 2023, mais le match du meilleur placement reprend en 2024

En 2023, le taux du Livret A proposait à ses souscripteurs un rendement moyen de 2,92% sur l’année. En effet, ce compte réglementé est passé à 3% le 1er février 2023, alors qu’il était à 2% avant cette date. Ce rendement est supérieur à celui des contrats d’assurance-vie en fonds euros, dont les taux moyens se sont élevés à 2,5% en 2023, selon le cabinet Good Value for Money .

Le match des rendements est à nouveau ouvert pour 2024. Le LEP (Livret d‘Épargne Populaire) reste toujours le compte réglementé le plus intéressant. Depuis le 1er février, son taux est fixé à 5%. C’est plus que l’inflation attendue sur l’année, à 2,5% selon la Banque de France. Ainsi, même les meilleurs contrats d’assurance-vie en fonds euros sont moins rémunérateurs. Cependant, le LEP s’adresse à certains épargnants seulement: il est attribué sous conditions de ressources. Les deux autres comptes réglementés, le Livret A et le LDDS , gardent leur taux fixé à 3% jusqu’en janvier 2025. Le match reste plus ouvert ici.

Épargne 2024: privilégier l’assurance-vie quand vous pouvez avoir besoin de liquidités

Un contrat d’assurance-vie en fonds euros s’accompagne d’une garantie en capital, tout comme le livret A et le LDDS. Ces derniers peuvent continuer à faire de l’ombre aux fonds en euros. Pour commencer, le ralentissement de la hausse des prix fait progresser leur rendement net d’inflation. En effet, l‘épargne placée sur ces livrets rapporte mécaniquement plus en pouvoir d’achat en 2023 qu’en 2024.

Un autre argument à prendre en compte est la disponibilité de l‘épargne. Si vous avez besoin de débloquer rapidement des sommes, le Livret A et le LDDS peuvent mieux correspondre qu’un contrat d’assurance-vie. Il est toujours possible de récupérer de l’argent placé sur une assurance-vie mais en cas de retrait total, vous perdez l’antériorité fiscale.

Pour résumer, la première brique à mettre en place dans le cadre d’une stratégie patrimoniale adéquate est de commencer par remplir votre Livret A. Une fois son seuil de 22.950 euros atteint, on peut se tourner vers le LDDS aux caractéristiques similaires et dont le plafond s’élève 12.000 euros.

Contrat d’assurance-vie: surveiller les offres du marché

Il est intéressant de rester attentif aux offres concernant les contrats d’assurance-vie. Assureurs et banques redoublent de propositions pour attirer de nouveaux clients vers ce support. Des «coups de pouce» pour votre épargne sont parfois proposés, par exemple sur les versements effectués pendant la période promotionnelle.

Cumulés, ces avantages peuvent permettre de grappiller quelques points de pourcentage de rendement supplémentaire. De plus, l’assurance-vie a d’autres avantages: son absence de plafond, ses avantages successoraux et la possibilité d’investir en unités de compte peuvent aussi entrer dans l‘équation. Pour ces raisons, le contrat d’assurance-vie doit être vu comme un investissement de long terme. Fiscalement neutres et proposant des sorties d’argent libres, les comptes réglementés sont plutôt destinés à la constitution d’une épargne de précaution ou au financement de projets à court terme .