Le vocabulaire du marché obligataire en 5 minutes

Les obligations gagnent en popularité en raison de l’instabilité mondiale et de l’inflation. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Le retour en grâce des obligations

Le contexte actuel d’instabilité géopolitique et d’inflation forte et persistante pousse les investisseurs à se réfugier vers des produits financiers disposant de garanties. Les obligations en font partie. En effet, selon l’obligation choisie, votre capital investi peut-être garanti à échéance. Vous êtes certain de récupérer votre argent. En contrepartie de cette sécurité, le rendement de ces obligations est faible.

Acheter une obligation, c’est prêter de l’argent

Une obligation représente la part d’un emprunt émis par un État, une collectivité locale ou une entreprise. Lorsque vous achetez une obligation, vous devenez un créancier de l’émetteur. Vous lui prêtez de l’argent. En échange de ce prêt, vous recevez des intérêts. Le taux de ces intérêts est connu à l’avance. La durée du prêt est pré-déterminée. Ainsi, ce placement vous réserve peu de surprises.

À savoir En France, les obligations d’État sont appelées «emprunts d’État» ou «Bons du Trésor». Quand les États contractent des emprunts obligataires, ils creusent leur «dette souveraine».

Le nominal = le montant de l’obligation

La première notion à maîtriser quand vous investissez dans une obligation, c’est le nominal. On parle aussi de valeur faciale ou de principal. Il s’agit du montant d’une obligation: son prix d’achat. Quand un émetteur décide d’emprunter 10 millions d’euros, il peut proposer 10.000 obligations à 1000 euros chacune, par exemple.

L’échéance = la durée de vie de l’obligation

Chaque obligation a une durée de vie. Par exemple, un émetteur emprunte 10 millions d’euros sur 10 ans. Chaque obligation a alors une échéance de 10 ans. On parle aussi de «maturité». En général, lorsque vous achetez une obligation, vous êtes remboursé du nominal à l’échéance.

Le coupon = les intérêts perçus dans le cadre de votre investissement

Lorsque vous détenez une obligation, vous percevez des intérêts. En général, leur distribution est annuelle. On parle de «coupon» pour désigner ces intérêts. Le taux d’intérêt peut être fixe (vous recevez chaque année le même coupon) ou variable (le coupon varie en fonction de l’évolution des taux d’intérêt).

Parfois, les obligations sont dites à «zéro-coupon» ou à «coupon unique». Contrairement aux obligations classiques, elles ne génèrent pas de coupon pendant leur durée de vie. Les intérêts du placement sont versés à l’échéance.

Le prix d’émission = le prix de l’obligation sur le marché primaire

Lorsqu’un émetteur lève des fonds en émettant de nouvelles obligations, celles-ci sont vendues sur le marché obligataire «primaire». L’émetteur fixe un prix d’émission pouvant être différent du nominal. S’il est supérieur, on parle d’obligation «au-dessus du pair» et s’il est inférieur, elle est «en-dessous du pair». Pour attirer les investisseurs, l’émetteur propose un prix d’émission inférieur au nominal, pour créer une «prime d’émission». Le prix de remboursement est celui étant proposé à l’échéance. Pour être attractif, il peut être supérieur au nominal: cela permet de dégager une «prime de remboursement».

Le cours de l’obligation = sa vie sur le marché secondaire

Une fois émises sur le marché primaire, les obligations peuvent ensuite à nouveau s’échanger sur le marché secondaire. Leur cours est exprimé en pourcentage du nominal. Exemple: une obligation d’une valeur nominale de 1000 euros cotant 90% présente un cours de 900 euros. Le cours d’une obligation varie en fonction de l‘évolution des taux d’intérêt. Lorsque les taux montent, les cours baissent, et inversement.

Les taux d’obligation varient selon les notes des agences de rating

Le taux d’intérêt des obligations dépend du risque de défaut présenté par un émetteur. Le défaut provient d’une faillite. Ce risque est évalué par des agences de notation (on parle aussi d’agences de rating). Les plus connues sont Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch rating. Elles distribuent des notes allant de AAA à D aux émetteurs. Plus l’émetteur risque d’être dans l’incapacité de rembourser son emprunt obligataire, plus la note est faible… Et plus les taux montent.

High yield vs Investment grade: deux types d’obligations pour deux types de risque

Les obligations sont classées selon leur profil de risque. Les obligations «investment grade» sont les mieux notées: de AAA à BBB-. Elles sont peu risquées et peu rentables. À l’inverse, les obligations dites «high yield» (ou «speculative grade») sont les moins bien notées. Elles sont plus rémunératrices mais présentent un risque plus important de perte en capital.