Pourquoi et comment accéder au marché obligataire?

Quelle est la différence entre obligations gouvernementales et obligations d’entreprise?

Les obligations d’État sont qualifiées de souveraines. Elles sont considérées comme des placements sûrs. En effet, la probabilité de défaut d’un État dont les finances sont stables est quasiment nulle, même si certains présentent des profils plus risqués que d’autres. En contrepartie, ces obligations offrent des rendements globalement plus faibles que les obligations d’entreprises. Par ailleurs, l’Agence France Trésor a mis en place un marché secondaire. Il permet aux particuliers d’acheter et de vendre facilement des obligations d’État, appelées obligations assimilables du Trésor (OAT). Celles-ci sont donc particulièrement liquides.