6 bonnes résolutions financières pour 2024

L’inflation amorce un recul

D’après les chiffres publiés par l’Insee, sur un an, les prix à la consommation ont progressé de 4% en octobre 2023, après 4,9% en septembre. «Cette baisse de l’inflation résulte du fort ralentissement sur un an des prix de l‘énergie (+5,2% après +11,9%), de la poursuite du ralentissement des prix de l’alimentation (+7,8% après +9,7%) et des produits manufacturés (+2,2% après +2,8%)».