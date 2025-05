Hausse de la taxe foncière : l'État a récupéré 2 milliards d’euros de plus en 2024

La taxe foncière a augmenté sur tout le territoire français en 2024. (illustration) (Pixabay / geralt)

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié un rapport sur le prélèvement de la taxe foncière en France en 2024 . On y apprend que l'État a perçu l'an dernier deux milliards d'euros de plus grâce à cet impôt local sur les propriétés bâties et non bâties. En effet, les propriétaires ont versé 55,3 milliards d'euros, contre 53,3 milliards en 2023.

Les particuliers plus taxés que les entreprises

Ce gain supplémentaire s'explique par une hausse de l'impôt dans quasiment toutes les communes françaises. En effet, la taxe foncière est indexée sur l'inflation, ce qui a conduit à une hausse moyenne de 3,9 % des sommes à payer en 2024. Grâce à une situation plus stable et les élections municipales de 2026 pour lesquelles les communes se préparent déjà, la revalorisation de cet impôt devrait se limiter à 1,7 % en 2025, anticipe la DGFiP.

En 2024, ce sont ainsi 31 millions de propriétaires et 311 000 entreprises qui ont payé la taxe foncière. La hausse de l'impôt a été plus forte pour les particuliers (+5,7 %) que pour les entreprises (+4,3 %) car les locaux commerciaux sont en général moins taxés que les habitations. Posséder une maison provoque également en général le paiement d'une taxe foncière plus élevée que pour un appartement (1 072 euros en moyenne contre 851 euros), cet impôt étant en effet calculé en fonction de la surface du bien.

Une taxe élevée en Ile-de-France et en outre-mer

Des disparités territoriales existent cependant, note la DGFiP dans son rapport. Si le prix à payer au mètre carré pour la taxe foncière est en moyenne de 12,50 euros, il grimpe facilement à 20 euros en Ile-de-France et approche les 17,50 euros dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence. En 2024, les douze départements les plus « chers » en matière de taxe foncière se trouvaient en Ile-de-France ainsi que dans les territoires d'outre-mer.

Dans le palmarès des départements classés en fonction du montant à payer par avis de taxe foncière, on trouve ainsi Mayotte (3 646 euros de taxe foncière en moyenne), suivi de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Guyane et de l'Essonne. À l'inverse, la taxe foncière est restée très raisonnable en Creuse, en Vendée et en Haute-Corse.