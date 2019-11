Manifestations au Chili: nouveaux heurts à Santiago

AFP Video • 06/11/2019 à 23:20

IMAGES De violents affrontements éclatent entre la police anti-émeute chilienne et les manifestants à Santiago. Les manifestants descendent dans la rue depuis deux semaines et demie pour dénoncer l'échec du système néolibéral de développement économique du pays. Le président chilien avait nié les allégations selon lesquelles la police aurait tué, torturé et agressé sexuellement des civils lors des manifestations meurtrières contre lui.