En Chine, Blinken mis en garde contre les pressions américaines

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken (G) suit le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi (D) à Pékin le 26 avril 2024 ( POOL / Mark Schiefelbein )

La Chine a averti vendredi à Pékin le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, que les multiples pressions des Etats-Unis pourraient entraîner une "détérioration" des relations bilatérales.

Ce dernier, qui effectue depuis mercredi sa deuxième visite en Chine en moins d'un an, s'est inquiété pour sa part du soutien du géant asiatique à Moscou.

Signe toutefois de l'importance accordée aux relations bilatérales, le président chinois Xi Jinping a reçu vendredi après-midi Antony Blinken, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle, sans fournir de détails dans l'immédiat.

Le secrétaire d'Etat a déclaré avoir eu des conversations "approfondies et constructives" pendant plus de cinq heures et demie avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

Un responsable américain a déclaré qu'Antony Blinken avait évoqué les points de divergence, notamment sur la Russie, Taïwan et le commerce.

De son côté, Pékin reproche à Washington ses pressions, notamment les restrictions américaines sur les exportations vers la Chine de technologies avancées, dont les semi-conducteurs.

Autre sujet de friction: le réseau social TikTok est menacé d'interdiction aux Etats-Unis s'il ne coupe pas ses liens avec sa maison mère chinoise ByteDance.

Washington dit soupçonner l'application d'être utilisée pour espionner des Américains, collecter des informations personnelles et servir également la propagande chinoise. TikTok dément catégoriquement ces allégations.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken (G) serre la main du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi (D) à Pékin le 26 avril 2024 ( POOL / Mark Schiefelbein )

Malgré ces tensions, les relations entre les deux puissances "commencent à se stabiliser", a estimé vendredi Wang Yi, mettant toutefois en garde contre la persistance d'"éléments négatifs".

- "Erreurs de calcul" -

"Les droits légitimes de la Chine en matière de développement ont été indûment opprimés et nos intérêts fondamentaux sont remis en question", a souligné M. Wang, dans une allusion aux restrictions américaines dans le secteur technologique.

"La Chine et les Etats-Unis doivent-ils continuer à aller dans la bonne direction, celle de la stabilité, ou retourner dans celle d'une détérioration?", a-t-il feint de s'interroger.

Au-delà des discours, de hauts responsables américains estiment que la priorité de Xi Jinping est toutefois de relancer l'économie chinoise et ainsi d'éviter des tensions trop fortes avec les Etats-Unis.

Antony Blinken a fait part à Wang Yi de ses préoccupations concernant le présumé soutien de la Chine "à la base industrielle de défense russe", a déclaré le porte-parole du département d'Etat américain, Matthew Miller.

Si les Chinois ne fournissent pas directement d'armes à la Russie, Washington les accuse de livrer du matériel et des technologies à double usage à ce pays qui facilitent son effort de réarmement, le plus important depuis l'époque soviétique.

Au début des discussions avec son homologue, M. Blinken lui a affirmé espérer "des progrès sur les questions sur lesquelles nos présidents se sont mis d'accord" lors de leur sommet en Californie en novembre.

Les deux pays doivent être aussi "clairs que possible dans les domaines dans lesquels nous avons des divergences, au moins pour éviter les malentendus et les erreurs de calcul", a déclaré le secrétaire d'Etat américain.

- Taïwan et Iran -

Arrivé mercredi en Chine, le chef de la diplomatie américaine a effectué une première étape à Shanghai et a atterri en fin d'après-midi jeudi à Pékin.

Le déplacement de M. Blinken, qui s'achève ce vendredi, est le signe d'une baisse des frictions entre la Chine et les Etats-Unis, exacerbées sous l'ancien président Donald Trump, lequel promet à nouveau une ligne dure face à Pékin s'il remporte l'élection présidentielle de novembre.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken (G) participe à une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi (D) à Pékin le 26 avril 2024 ( POOL / Mark Schiefelbein )

Le président Joe Biden, tout en recherchant une plus grande stabilité entre les deux plus grandes économies du monde, maintient toutefois la pression.

Selon des responsables américains, Antony Blinken a également cherché à apaiser la Chine sur Taïwan avant l'investiture, le 20 mai, d'un nouveau président sur l'île revendiquée par Pékin.

Cette visite du secrétaire d'Etat intervient alors que le Congrès américain a donné mardi son feu vert à une enveloppe d'assistance militaire de 95 milliards de dollars à destination d'alliés de Washington tels que Taipei.

Sur le Moyen-Orient, Antony Blinken a également demandé à la Chine d'utiliser son influence sur l'Iran pour l'encourager à la retenue avec Israël.