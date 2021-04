Covid: Attal confirme la levée des restrictions le 3 mai

AFP Video • 21/04/2021 à 14:18

Gabriel Attal confirme que les restrictions de déplacements, l'attestation et l'interdiction des déplacements régionaux seront levées le 3 mai, ainsi que la réouverture de certaines terrasses et lieux de culture à la mi-mai. Le porte-parole du gouvernement affirme également lors de son compte-rendu du conseil des ministres que les lieux fermés "depuis maintenant un grand nombre de mois ouvriront progressivement ensuite d'ici à l'été". (COMPLETE VIDI98F886_FR ET VIDI98F8GW_FR)