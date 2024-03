information fournie par AFP Video • 22/03/2024 à 16:23

Les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres de l'Union européenne, ainsi que les Premiers ministres de Norvège, d'Islande et du Lichtenstein et plusieurs représentants des institutions européennes, posent pour une photo à l'occasion du 30e anniversaire de l'Espace économique européen (EEE). La cérémonie a lieu au deuxième jour d'un sommet européen largement consacré au soutien de l'UE à l'Ukraine. IMAGES