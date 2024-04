Meublés touristiques : comment l’île de Ré a décidé d'encadrer les locations saisonnières

Chaque commune de l'île de Ré aura un nombre de locations touristiques à ne pas dépasser. (Falcohusky / Pixabay)

L'île de Ré (Charente-Maritime) a choisi de mettre en place des règles pour encadrer la location via les plateformes type Airbnb. A l'instar de la ville voisine de La Rochelle, mais aussi de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ou des Sables-d'Olonne (Vendée), l'île entend limiter la location de meublés touristiques. La décision a été prise le 28 mars 2024 par les élus de la Communauté de Communes (CdC), rapporte France Bleu La Rochelle .

Il ne s'agit pas d'interdire, mais de limiter et contraindre. Ainsi, les élus ont décidé d'instaurer un quota maximal par commune. Chaque commune aura un nombre de locations touristiques à ne pas dépasser. « Lorsque le quota sera atteint dans la commune, plus aucune autorisation de changement d'usage ne pourra être accordée » , indique le communiqué de la CdC . Les élus ont fixé le nombre total de logements disponibles dans l'île à 2 781 meublés.

Pas plus de deux logements

Autre mesure prise lors de ce conseil, les propriétaires vont devoir se restreindre. Ils ne pourront pas louer plus de deux logements à la fois sur les plateformes, en plus de leur logement principal. Pour Lionel Quillet, le président de la communauté de communes, il s'agit d'un « choix politique clair en faveur de la vie permanente et pour le rééquilibrage entre vie permanente et vie saisonnière » .

Cette mesure a pu être prise car l'île de Ré est entrée, depuis août 2023, dans la catégorie des « communes tendues et touristiques » , indique le communiqué. L'objectif est bien de faire revenir des logements dans le parc locatif à l'année. Actuellement, il y aurait environ 4 600 locations saisonnières, souligne L'Echo touristique . Cependant, peu de propriétaires devraient être touchés précise France Bleu. Pour ceux qui le sont, ils pourront répartir leurs biens dans différentes SCI. « Ça concerne assez peu de monde, mais ça concerne beaucoup de maisons » , précise Lionel Quillet qui pointe les grands propriétaires.