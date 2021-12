Bangladesh: des chirurgiens vont séparer des jumelles siamoises

information fournie par AFP Video • 13/12/2021 à 12:58

Des chirurgiens bangladais s'apprêtent à séparer des jumelles siamoises dans le cadre d'une procédure marathon longtemps retardée par la pandémie de coronavirus. Les fillettes de deux ans et demi, Labiba et Lamisa, sont nées unies par l'arrière et partagent une colonne vertébrale, des organes génitaux et une partie de leur appareil intestinal. Les médecins ont partiellement séparé leurs rectums neuf jours après la naissance, mais l'opération de suivi a été reportée l'année dernière après que le pays a enregistré ses premiers cas de Covid-19.