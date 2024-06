Le CAC 40 retombe sur les 8000 points après le rapport sur l'emploi américain

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé la semaine sur une note négative. Temps fort de ce vendredi après la décision de la BCE de la veille : la publication du rapport sur l'emploi en mai aux Etats-Unis. L'économie outre-Atlantique a surpris par sa vigueur avec la création de 272000 postes et un taux de chômage de 4%, là où le consensus s’élevait respectivement à 182000 et 3,9%. Côté valeurs, Exosens a brillé pour son baptême du feu boursier. Rexel a fini en baisse. Le CAC 40 a reculé de 0,48% à 8001,80 points et l'EuroStoxx 50 s'est replié de 0,31% à 5053,32 points.

L'action Endesa a affiché l'une des plus fortes baisses de l'indice Ibex35, pénalisée par la dégradation d'UBS. Le titre de la société espagnole active dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel a reculé de 1,44% à 18,44 euros. La banque suisse a dégradé son conseil à Neutre contre Achat auparavant. L'objectif de cours a en revanche été relevé, passant de 19,20 euros à 19,60 euros. L'analyste a justifié sa décision par le potentiel de hausse limité du titre après sa revalorisation. Il représente 2% après la hausse de 17% de l'action depuis son plus bas de mars.

Exosens a progressé fortement pour ses premiers pas en Bourse. S’échangeant sous la forme de promesses d’actions, le groupe a bondi de 12,50% à 22,25 euros. Le prix du placement privé avait été fixé à 20 euros par action, ce qui correspondait alors à une capitalisation boursière d'environ 1,016 milliard d'euros. L’offre représente un montant total d’environ 350 millions d'euros, qui pourrait atteindre environ 402,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Sa taille avait été augmentée en milieu de semaine compte tenu de la forte demande des investisseurs.

Euroapi (-17,89% à 3,19 euros), plus forte baisse de l'indice SBF 120 et du marché SRD, chute une nouvelle fois. Le spécialiste des principes actifs a décidé de se faire accompagner par un mandataire ad hoc dans les discussions entamées en février 2024 concernant le financement à moyen et long terme de son projet de transformation stratégique Focus-27. Les investisseurs sanctionnent de nouveau le groupe même s'il souligne qu'il s'agit d'une procédure amiable lancée à son initiative.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril 2024, le solde commercial de la France se replie de 0,6 milliard d’euros pour atteindre- 6,8 milliards d’euros, annonce l'Insee ce vendredi. Sur le mois, les exportations augmentent de 0,2 milliard d’euros pour s’établir à 51,5 milliards d’euros. Cette hausse est moins importante que celle des importations (+0,8 milliard d’euros) qui atteignent 58,3 milliards d’euros.

Au cours du premier trimestre 2024, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l’UE, par rapport au trimestre précédent, selon l’estimation rapide publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Au cours du quatrième trimestre 2023, le PIB avait diminué de 0,1% dans la zone euro et était resté stable dans l’UE.

La production industrielle en avril a reculé de 0,1% en Allemagne alors qu'elle était anticipée en hausse de 0,1%. Elle avait reculé de 0,4% le mois précédent.

L'économie américaine a créé 272000 postes en mai et le taux de chômage a progressé de 0,1 point à 4%. Le consensus s'élevait à respectivement 182000 et 3,9%. Les chiffres des créations d'emplois ont été révisés de 175000 à 165000 pour avril et de 315000 à 310000 pour mars. Dans le même temps, le salaire horaire a progressé de 4,1% en mai en rythme annuel alors qu'il était attendu en hausse de 3,9%.

Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,1% en avril, ce qui est inférieur au consensus de +0,2%. Ils avaient reculé de 0,4% en mars.

A la clôture, l'euro recule de 0,77% à 1,0808 dollar.