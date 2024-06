Assurance habitation / faut-il déclarer vos animaux de compagnie ? -iStock-smrm1977.jpg

La garantie responsabilité civile

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un animal de compagnie, vous vous êtes sûrement déjà demandé s’il était nécessaire de les déclarer auprès de votre assureur. En effet, votre animal peut mordre une tierce personne, provoquer une chute ou même des dégâts matériels. Ces dommages causés à autrui sont automatiquement couverts par votre garantie responsabilité civile qui constitue le premier niveau de couverture dans le cadre de l’assurance habitation. Cette assurance est obligatoire pour les locataires et sa non-présentation peut conduire à une rupture du contrat. Pour rappel, la responsabilité civile couvre les dommages et indemnise les victimes mais l’assuré ainsi que les membres de la famille ne sont pas couverts par cette assurance. Si vous souhaitez obtenir une garantie individuelle, il faut alors souscrire une garantie des accidents de la vie (GAV).

Quels animaux ne sont pas couverts ?

Si la plupart des animaux domestiques (chien, chat, poisson, oiseau, lapin…) sont couverts par l’assurance habitation dans le cadre de la responsabilité civile, attention car certains sont exclus. C’est le cas des nouveaux animaux de compagnie comme le furet ou les reptiles, qui doivent impérativement être déclarés à votre assureur. Pour les animaux de la ferme et les animaux de basse-cour comme la chèvre, le mouton, le cheval, le coq etc., votre assureur peut vous imposer des conditions. Il faut donc également prendre contact avec votre assureur pour bien vous protéger. Par ailleurs, certains chiens considérés comme dangereux ne sont pas couverts par l’assurance habitation. À savoir : les chiens de 1er catégorie comme les American Staffordshire terrier ou pit bulls, mastiff ou boerbull et tosa ; les chiens de 2ème catégorie comme les chiens de gardes ou de défense inscrits au LOF dont les American Staffordshire terrier et rottweiler ; les chiens de chasse pour lesquels il faut souscrire une extension de garantie responsabilité civile.

Qui a la responsabilité de l’animal ?

La responsabilité d’un animal de compagnie revient à celui qui en a la garde et pas forcément au propriétaire. Ainsi, si vous partez en vacances et qu’un proche garde votre animal, la responsabilité lui revient. Raison pour laquelle il est vivement recommandé de faire le point sur sa garantie responsabilité civile avant de lui confier votre animal de compagnie. Par exemple, si votre chien s’échappe et provoque un accident de voiture, votre proche sera entièrement responsable du drame. Lorsque vous faites garder votre animal en pension ou que ce dernier est chez le vétérinaire, c’est l’établissement qui est engagé. Pour être couverts par la garantie de responsabilité civile, pensez-bien à déclarer votre animal de compagnie à votre assurance habitation au risque de devoir payer de votre poche les éventuels coûts des dégâts que votre animal de compagnie pourrait causer.