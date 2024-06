Facture de gaz : quelles sont les meilleures offres pour maîtriser son budget ?

(Crédits photo : © Richard Villalon - stock.adobe.com)

Mauvaise nouvelle pour les consommateurs qui cuisinent, chauffent leur eau ou se chauffent au gaz : en mai et en juin, les prix ont à nouveau augmenté. Quels sont désormais les fournisseurs les moins chers ?

Vous utilisez du gaz pour cuisiner, faire fonctionner votre chauffe-eau ou chauffer votre logement ? Les mois de mai et de juin 2024 ont été marqués par l'augmentation successive du prix repère du gaz publié par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) .0 Un tarif qui sert souvent de base de calcul aux différents fournisseurs d'énergie, et dont la hausse induit donc souvent une augmentation du montant de la facture de gaz des ménages. Quelles sont actuellement les offres les moins chères ? Les réponses grâce aux données du site d'information financière MoneyVox.

Le top 5 des offres "eau chaude sanitaire" en mai 2024

Depuis la fin du tarif réglementé de vente du gaz actée en juillet 2023, les prix pratiqués par les fournisseurs peuvent évoluer en fonction du prix repère, déterminé par la Commission de régulation de l'énergie, ou du prix du marché, ce qui peut engendrer une plus grande volatilité. Plus rarement, les tarifs pratiqués peuvent être fixes, ce qui est un gage de sécurité budgétaire, mais, en règle générale, les prix proposés sont alors moins intéressants.

En mai 2024, un consommateur "eau chaude sanitaire" dont l'utilisation du gaz est limitée à 750 kWh par an devrait payer 187 euros par an sur la base du prix repère. Certaines offres font toutefois mieux. C'est le cas de EDF, avec 175 euros par an, dont la formule est indexée sur le prix de la CRE. Avec Ohm énergie, la facture annuelle est de 179 euros et est indexée sur le prix du marché. TotalEnergies (182 euros), Gaz de Bordeaux (187 euros) et Mint énergie (187 euros) complètent le podium, ces offres étant basées sur le prix repère.

A lire aussi: Fin du tarif réglementé du gaz : les subtilités du nouveau prix "repère"

Le classement des 5 meilleures offres de gaz "chauffage"

Le chauffage est le poste de consommation le plus important en termes d'énergie. Dès lors, rien d'étonnant à ce que la facture annuelle atteigne les 1 811 euros sur la base du prix repère de la Commission de régulation de l'énergie. Le fournisseur d'énergie Ohm énergie prend ici la tête du classement, avec une facture estimée à 1 613 euros, soit presque 200 euros de moins que le prix de la CRE. Notez que cette offre est basée sur le prix du marché.

Arrive en seconde place Ekwateur (1 679 euros), également basé sur le prix du marché, puis TotalEnergies (1 680 euros), Gaz de Bordeaux (1 720 euros) et Happe by Engie (1 745 euros). Plus onéreuses que les offres basées sur les prix du marché, ces trois dernières formules présentent néanmoins l'avantage d'évoluer en fonction du prix repère de la Commission de régulation de l'énergie, ce qui permet d'espèrer une plus grande stabilité des prix et des hausses moins brutales.

La fiabilité, ce critère de choix essentiel à mettre dans la balance

Si le prix d'une offre de gaz constitue un critère de choix important, il ne doit pas être le seul. D'autres éléments importants doivent être pris en compte, à l'image de l'indice permettant au fournisseur d'énergie de faire évoluer ses prix, mais également de la fiabilité de l'entreprise. Pour cela, il peut être intéressant de se pencher sur les taux de litiges rapportés par le Médiateur de l'énergie chaque année.