Comment revendre vos parts de SCPI?

Les SCPI à capital variable permettent une certaine souplesse pour les investisseurs souhaitant céder leurs parts. La rapidité et les conditions de la revente dépendent de la demande de souscription et des mécanismes de rachat instaurés.

Sommaire:

SCPI: Revendez vos parts quand vous le souhaitez

La revente de parts de SCPI à capital variable

La revente de parts de SCPI à capital fixe

Qu’est-ce que la confrontation des ordres?

Parts de SCPI: Des délais de revente variables peuvent vous retarder

Les frais liés à la cession des parts de SCPI

La SCPI est un investissement de long terme. On dit que «l’horizon de placement» est de 8 à 10 ans. Il s’agit de la durée minimale de conservation de l’investissement pour optimiser sa rentabilité. Toutefois, il vous est possible de céder vos parts avant cette date quand vous détenez des parts de SCPI «de rendement». Vous êtes libre de revendre tout ou partie de vos parts quand vous le souhaitez. Le mécanisme de revente dépend du type de SCPI: à capital fixe ou variable.

À noter Les SCPI dites «fiscales» permettent aux investisseurs de bénéficier d’une réduction d’impôt en contrepartie de leur investissement. Les parts de ces SCPI possèdent une durée de détention incompressible. Il est impossible de les revendre avant le délai indiqué.

La revente de parts de SCPI à capital variable

La majorité des SCPI sont à capital variable. Ce véhicule d’investissement offre davantage de souplesse. L’associé souhaitant céder ses parts adresse une demande de retrait à la société de gestion. Cette dernière fixe le prix de rachat en amont.

L’ordre de retrait est enregistré et réalisé selon l’ordre d’arrivée. S’il existe une demande de souscription pour un montant au moins équivalent, vos parts sont transférées au nouveau souscripteur. Si les ventes ne sont pas compensées par de nouvelles souscriptions, le délai nécessaire pour effectuer la transaction peut s’allonger.

La société de gestion peut organiser un marché secondaire de parts. Certaines SCPI utilisent leur fonds de remboursement pour racheter les parts des vendeurs. Cela facilite la possibilité d’une revente à tout moment. Cependant, lors d’un tel rachat, l’investisseur subit une décote (par rapport à la valeur de retrait prévue initialement).

La revente de parts de SCPI à capital fixe

Dans le cas d’une SCPI à capital fixe, la vente de parts s’effectue sur le marché secondaire. Ce marché est organisé et règlementé par les sociétés de gestion. Son fonctionnement est similaire à celui de la Bourse.

Pour atteindre ce marché, l’associé de la SCPI confie un mandat de vente à la société de gestion. Il indique le nombre de parts à céder et fixe le prix de vente minimum souhaité. L’investisseur peut également vendre directement ses parts à un acheteur de son choix. Dans ce cas, on parle d’une cession «de gré à gré». La société de gestion doit en être informée.

Qu’est-ce que la confrontation des ordres?

La confrontation des ordres désigne la rencontre des ordres de vente et des ordres d’achat, autrement dit de l’offre et de la demande. On détermine un prix d’exécution: il permet l’échange du plus grand nombre de parts. La confrontation doit se tenir au minimum tous les 3 mois selon les dispositions légales. Chaque SCPI peut fixer sa propre périodicité dans le respect de cette règle.

Parts de SCPI: Des délais de revente variables peuvent vous retarder

En tant qu’investisseur, vous êtes libre de revendre vos parts à tout moment. Cependant, rien ne garantit que vous pourrez récupérer votre capital rapidement. En temps normal, le délai observé avant de percevoir vos fonds est de quelques semaines. Toutefois, la transaction peut être retardée si la SCPI est boudée par les épargnants. Sans acquéreur de vos parts à céder au bout de 12 mois, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée. Son but est de contraindre la société de gestion à agir. Elle peut être amenée à revendre un de ses actif immobilier pour rembourser les souscripteurs.

Les frais liés à la cession des parts de SCPI

En SCPI, les frais de souscription sont également appelés «frais d’entrée». L’appellation est trompeuse car les frais de souscription sont dus au moment de la cession. Ils ont un impact direct sur la revente de parts de SCPI. Tant que l’épargnant conserve ses parts, il ne supporte pas ces frais. Les frais de souscription sont exprimés en pourcentage du montant de la part de SCPI. Leur montant est variable d’une SCPI à l’autre. Ils sont généralement compris entre 5% et 12%. C’est une des raisons qui font de la SCPI un investissement de long terme. Il est conseillé de conserver vos parts suffisamment longtemps pour amortir le coût des frais de souscription.

À noter Des frais peuvent être retenus au moment de l’investissement de départ.

Des frais annexes peuvent s’appliquer ensuite sur vos parts de SCPI à différents moments. Par exemple, quand vous vendez vos parts vous-même, sur le marché de gré à gré. En sus, certaines sociétés de gestion facturent des frais supplémentaires pour la gestion de la vente de vos parts.