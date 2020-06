Assurance-vie: les fonds en euros à la peine

Le rendement des fonds en euros s'érode un peu plus chaque année. crédit photo : Borysevych.com/Shutterstock / Borysevych.com

Les fonds en euros de l'assurance-vie sont plébiscités car ils sont sécurisés. Les établissements sont obligés de garantir les sommes investies sur ces supports. Et les investisseurs ne s'exposent à aucun risque de perte. Hélas, leur rendement chute régulièrement depuis vingt ans et il peine désormais à compenser l'inflation.

Les fonds en euros offrent une très grande sécurité car l'épargne que vous y placez est investie sur des placements peu risqués peu sensibles aux aléas des marchés financiers. Ces fonds sont généralement investis en obligations à hauteur de 60 à 80 %, le solde étant investi en actions, immobilier et produits dérivés.

Malgré cette diversification, les établissements ont l'obligation de garantir les sommes placées car les fonds en euros sont à capital garanti. Ainsi, quelle que soit la date à laquelle vous décidez de récupérer votre mise, vous êtes certain de ne subir aucune perte en capital. Mieux, les gains générés par les fonds en euros vous restent acquis définitivement. Ils sont capitalisés chaque année pour produire à leur tour des intérêts.

Le rendement moyen des fonds en euros de l'assurance-vie s'érode un peu plus chaque année. Alors qu'il dépassait 5 % au début des années 2000, nets de frais de gestion et bruts de prélèvements fiscaux et sociaux, il est tombé à 1,4 % en 2019. Soit une performance de 0.98 % après impôts. La rémunération est insuffisante pour compenser l'inflation qui s'est établie à 1,1 % en 2019.

Les fonds en euros de l'assurance-vie ne suffisent plus à maintenir le pouvoir d'achat de votre épargne. Certains établissements parviennent encore à offrir un rendement proche de 2 % à leurs assurés, voire plus, notamment en limitant leurs frais. Ils sont toutefois de moins en moins nombreux car la politique des banques centrales aboutit à réduire toujours plus les taux obligataires. Difficulté supplémentaire: la réglementation s'est durcie depuis quelques années et les établissements ne peuvent plus piocher à loisir dans leurs réserves pour doper artificiellement le rendement de leurs fonds en euros.