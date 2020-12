Retraite: relevé de carrière etrelevé individuel de situation (RIS)

Être bien informé quant à sa future retraite c'est important. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d'information qui permet aux actifs de faire le point sur leurs futurs droits à la retraite tout au long de leur vie professionnelle. Ils peuvent ainsi vérifier qu'aucune période travaillée n'a été oubliée, et en cas d'erreurs, demander à leur caisse de retraite de faire les rectifications nécessaires. Ces outils en ligne permettent également d'évaluer le montant de votre future pension.

Sommaire:

Le relevé individuel de situation

Le relevé individuelle de situation (RIS) est une synthèse des droits acquis au 31 décembre de l'année précédente dans tous les régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires auxquels vous avez été affilié depuis le début de votre carrière. Il permet de visualiser l'ensemble des régimes dans lesquels vous avez cotisé pour la retraite. Il précise la période d'affiliation à chacun d'entre eux, les rémunérations prises en compte pour le calcul de la retraite et le nombre de trimestres ou de points acquis. Le RIS vous renseigne aussi sur les périodes et les événements qui auront une incidence sur la date de versement et le montant de votre retraite, tels que vos enfants à charge ou votre période de service militaire.

Aucune démarche n'est nécessaire pour l'obtenir. Il vous est envoyé par courrier l'année de vos 35 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à votre départ en retraite. L'envoi est effectué à votre dernière adresse connue par le régime de retraite dont vous relevez. Vous pouvez également obtenir votre RIS actualisé en ligne à tout moment, en créant un compte personnel sur www.lassuranceretraite.fr, www.info-retraite.fr ou sur le site de votre dernier régime de retraite complémentaire.

Bon à savoir Le site www.info-retraite.fr permet de connaître vos droits à la retraite (période validée, date de départ à taux plein...), vos interlocuteurs (régimes et caisses de retraite) et les spécificités de votre régime de retraite. Vous pouvez créer un compte personnel afin d'accéder aux informations personnelles sur votre carrière.

L'estimation indicative globale

A partir de 55 ans, une première estimation indicative de votre future pension vous est adressée. Une seconde estimation vous est envoyée à 60 ans et vous pouvez en demander une troisième avant de liquider votre retraite. Ce document indique le montant de la retraite de base et des retraites complémentaires que vous percevrez, tous régimes confondus, en fonction de l'âge de votre départ en retraite. Il précise l'âge à partir duquel vous totaliserez suffisamment de trimestres pour bénéficier d'une retraite de base à taux plein.

Vous pouvez ainsi mesurer les conséquences sur votre pension des décotes ou des surcotes qui seront appliquées, selon que vous aurez eu une carrière incomplète ou une carrière prolongée. Evidemment, cette estimation est approximative car elle est réalisée sur la base de projections sur votre fin de carrière et à partir de vos derniers revenus professionnels connus. Elle peut être affinée à l'approche de l'âge de la retraite, en demandant une estimation précise de vos droits à chacun des régimes de retraite auxquels vous avez été affilié.

Bon à savoir Le site www.info-retraite.fr propose un simulateur qui permet d'obtenir une estimation chiffrée de votre future retraite à partir de vos données personnelles et de l'évolution probable de votre carrière. Vous pouvez aussi réaliser des estimations en ligne sur www.lassuranceretraite.fr.

Le relevé de carrière

Le relevé de carrière est une synthèse des droits acquis au 31 décembre de l'année précédente dans le régime général de la Sécurité sociale en tant que salarié. Ce document peut être demandé à sa caisse de retraite à tout âge. Il est également récupérable en ligne sur www.lassuranceretraite.fr.

Il indique, pour chaque année, le nombre de trimestres acquis pour la retraite (y compris les trimestres non cotisés mais liés à une période de chômage, de maladie ou au service militaire), les revenus d'activité qui ont donné lieu à cotisations et le nom de l'employeur ou la nature de l'activité sur la période (chômage, maladie...). Il indique aussi les trimestres acquis dans d'autres régimes de retraite de base (salarié agricole, commerçant, artisan...).