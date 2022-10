Prêt immobilier: emprunter avec un problème de santé

Les progrès du droit à l’oubli

La loi du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur supprime aussi le questionnaire médical pour les emprunts de moins de 200.000€. Le délai à partir duquel aucune information relative aux pathologies cancéreuses ne peut être demandée par les assureurs passe à cinq ans après la guérison des futurs assurés, pour les malades du cancer et de l’hépatite C.