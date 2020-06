Faut-il modifier la clause bénéficiaire de son assurance-vie après un divorce ou une séparation?

A savoir

Pour une clause bénéficiaire précisant à la fois «mon conjoint» et le nom et prénom de celui-ci, la compagnie d'assurance considère généralement que la personne reste bénéficiaire, même si elle n'est plus le conjoint. Il est donc primordial de le signaler et de modifier la clause bénéficiaire dès que la séparation est effective.