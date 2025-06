Y a-t-il un trésor dans votre grenier: Barbie, Polly Pockets, Goldorak?

Les jouets de notre enfance sont devenus des investissements à part entière. Leur valeur dépend de leur état et de leur rareté. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Ces 3 critères font grimper la valeur de vos jouets

Quels sont les jouets les plus prisés par les collectionneurs?

Comment revendre des jouets vintages?

Ces 3 critères font grimper la valeur de vos jouets

Les jouets usés peuvent valoir beaucoup plus que leur prix d’origine, mais les passionnés recherchent en priorité les objets en parfait état. Un jeu complet avec son emballage d’origine se revend bien mieux. Les boîtes encore scellées sont particulièrement prisées et peuvent s’arracher à prix d’or.

Les jouets en édition limitée, produits en petite quantité ou pendant une courte période, sont les plus recherchés. Plus le spécimen est rare, plus vous pouvez espérer en tirer une somme importante.

Les jouets les plus prisés ont marqué leur époque et touché toute une génération. Dans une optique d’investissement, vous devez donc rechercher en priorité les objets les plus susceptibles de plaire. Toutefois, il est également important d’acheter des jouets que vous affectionnez personnellement. Si l’objet prend de la valeur, vous êtes doublement gagnant.

Quels sont les jouets les plus prisés par les collectionneurs?

- Les Lego

Le numéro 1 mondial du jouet est devenu une forme de placement financier. Deux chercheuses russes ont étudié l’évolution du prix de 2000 sets de Lego entre 1987 et 2015. Dans une étude intitulée «Lego: The Toy of Smart Investors» , elles montrent que le rendement moyen a atteint 11% par an sur la période. C’est plus que de nombreux autres placements. Les boîtes scellées se revendent mieux. Les franchises comme Star wars ou Harry Potter sont particulièrement prisées des collectionneurs.

- Les Barbie

La célèbre poupée de Mattel connaît un regain d’intérêt depuis la sortie du film de Greta Gerwig en 2023. Les modèles produits avant 1972 sont les plus recherchés. L’une des toutes premières Barbie a dépassé les 10.000 dollars sur la plateforme d’enchères en ligne Catawiki. Les poupées sorties en édition limitée à l’occasion d’événements, issues de collaborations avec des marques, ou à l’effigie de personnalités sont également prisées. Le prix est d’autant plus élevé si vous disposez des accessoires et de la boîte d’origine. Des sites comme Fashion-doll-guide, barbiecollectors ou Vintagebabs s’avèrent utiles pour déterminer la date et le modèle de la poupée.

- Les figurines articulées

Les «action figures» sont de véritables trésors pour de nombreux collectionneurs. Les figurines Star Wars des années 1970 et les figurines Power Rangers de 1993 peuvent dépasser plusieurs milliers d’euros. Un Goldorak peut se négocier jusqu’à 1000 euros, selon la rareté et l’état. Les figurines Jurassik Park, Transformers, G.I Joe et Tortues Ninja sont également très demandées.

- Les Furby

Ces peluches interactives étaient en vogue dans les années 1990. En 2023, Hasbro a commercialisé une nouvelle collection pour fêter leurs 25 ans. Cette sortie a poussé les fans nostalgiques à rechercher les éditions originales. Les prix sont très variables. Un Furby dans sa boîte d’origine peut atteindre plusieurs centaines d’euros, voire plusieurs milliers pour les modèles les plus rares.

- Les Polly Pocket

Ces boîtiers colorés en forme d’étoile, de cœur ou de coquillage abritaient un univers miniature peuplés de petites figurines. Comme pour les Furby, l’annonce par Mattel d’un nouveau Polly Pocket a fait bondir les demandes sur Internet. La sortie prochaine d’un film devrait renforcer cet engouement. Les versions les plus recherchées sont celles produites par Bluebird Toys avant 1999, date du rachat par Mattel. Un boîtier complet peut se revendre 400 à 500 euros, contre une vingtaine d’euros à l’origine.

Vous pouvez également explorer le grenier familial à la recherche des trésors suivants:

Tamagotchi,

Petites voitures Hot Wheels,

Consoles et jeux: Gameboy, Nintendo NES, Sega Genesis, Atari 2600,

Cartes Pokémon , Magic ou Yu-Gi-Oh!.

Comment revendre des jouets vintages?

Les plateformes de vente aux enchères comme eBay ou Catawiki constituent une option intéressante pour revendre facilement vos jouets d’enfant ou les vôtres. Elles proposent toutes deux une estimation gratuite de vos objets. En parallèle, vous pouvez consulter les annonces sur les différents sites de vente en ligne pour obtenir des fourchettes de prix.

Certaines maisons d’enchères organisent des ventes consacrées aux jouets vintage et au rétrogaming. C’est le cas de la Galerie de Chartres (Eure-et-Loir), et de la maison Drouot. La société Collectoys, basée à Bourges, est spécialisée dans les jouets anciens. Elle a développé un département spécifique aux jouets des années 70 et 80, Capt’ain Vintage .