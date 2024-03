La collection de cartes Pokémon de votre enfant peut valoir de l’or

Comment évaluer rapidement et d’un coup d’œil la valeur des cartes pokémon de votre enfant? ( crédit photo : Shutterstock )

Déterminer la rareté de vos cartes Pokémon: une première mission avant de les revendre

Plus de 44 milliards de cartes Pokémon ont été imprimées depuis leur création. Parmi elles, certaines valent de l’or. En détenez-vous une? Voici plusieurs critères pour le savoir.

Les symboles en bas à gauche ou en bas à droite de vos cartes

Les symboles dans le coin inférieur gauche ou droit de la carte constituent une première indication sur sa rareté:

- Un cercle: la carte est commune. Sa valeur est moindre.

- Un losange: c’est un premier niveau de rareté. Certaines de ces cartes peuvent valoir plusieurs dizaines d’euros.

- Une étoile: elle peut être noire, brillante ou argentée, parfois avec simplement le contour noir. Il s’agit d’une carte rare. La valeur culmine quand l’étoile est dorée.

- Deux ou trois étoiles: Elles peuvent être noires, argentés ou dorées. La carte est très rare. Le prix peut attendre plusieurs centaines voire milliers d’euros.

À noter Vous avez une carte sans symbole? Elles sont généralement associées à des éditions promotionnelles. Ce sont des cartes qui n’appartiennent pas à une extension disponible dans le commerce. On nomme «extension» une série de cartes complétant les cartes sorties précédemment. Vous pouvez également être en possession d’une carte «Staff». Celles-ci sont distribuées aux organisateurs d’un événement Pokémon, lors de tournois par exemple.

Le numéro de série: votre carte fait partie d’un ensemble

Le numéro de série se trouve en bas à droite de votre carte. Il indique sa position parmi l’ensemble des cartes d’une même série. Une série, également appelée «bloc», est un rassemblement d’extensions tournant autour d’un même thème, ou ayant des points communs. Vous verrez par exemple 56/100. Si le premier numéro dépasse le second (ex: 101/100), il s’agit d’une carte secrète. Elle est rare et vaut potentiellement une somme intéressante.

L’année d’édition et la collection

Plus la carte se rapproche des premières éditions (1999-2000), plus elle aura de la valeur. À côté de l’année d’édition se trouve la collection à laquelle la carte appartient. Elle permet de distinguer les différentes générations de Pokémon. La plus ancienne, et la plus chère, est la Wizards of the Coast. Les cartes françaises valent un peu plus que les cartes anglaises ou italiennes, car elles ont été tirées à moins d’exemplaires.

La texture: votre carte est-elle brillante ou mate?

Les cartes existent en version mate ou brillante. Les cartes holographiques ont un film brillant au niveau de l’illustration Pokémon. Les cartes «reverse» brillent sur toute la surface. Si vous disposez d’une carte rare et qu’elle est holographique ou reverse, sa valeur augmente. En effet, certaines cartes avec des reflets brillants présentent des particularités recherchées par les collectionneurs. Elles peuvent afficher des motifs réfléchissant la lumière, avec diverses variations. Les cartes «shadowless» (produites sans ombre de texte derrière l’image du Pokémon) sont également prisées.

Des lettres ou mentions additionnelles

Certaines cartes présentent des mentions supplémentaires, soit sur la partie supérieure de la carte, après le niveau du Pokémon, soit avant le numéro de série. Ces mentions peuvent être: X, Légende, SP (pour «Special Pokemon»), G, GL, 4, FB, M, C, V, EX, GX, mais aussi «Kit du dresseur» ou «Promotionnelle». «SH» indique que le Pokémon possède des pouvoirs différents de la version classique, par exemple. Dans ce cas, c’est intéressant car votre carte se distingue. En règles générales, tout élément graphique ou annotation est intéressant à retenir.

À noter L’état de conservation est un critère important. Une carte blanchie, rayée ou comportant des inscriptions perd de sa valeur. Si vous possédez des paquets de cartes encore scellés, résistez à l’envie de les ouvrir: un paquet neuf se revend plus cher que des cartes à l’unité. Si une carte rare se trouve dans votre paquet scellé, vous perdez de l’argent en la vendant à l’aveugle. Toutefois, la probabilité étant très faible, mieux vaut profiter d’une vente de paquet complet et fermé.

Comment évaluer le prix de vos cartes Pokémon pour bien les vendre?

Il est important de vous renseigner sur les prix avant de vendre. Le site européen Cardmarket rassemble les cotes à jour pour chaque carte disponible sur le marché. Pour compléter cette information, eBay est utile. C’est la principale plateforme de revente de ces collections. Vous pouvez y consulter des annonces concurrentes et obtenir des fourchettes de prix pour vos propres cartes. Indiquez toutes les informations relevées sur votre carte (nom, année, brillance, détails…). Souvent, les prix indiqués correspondent à ceux de la cote.

À noter La prudence est de mise car les arnaques sont nombreuses. Il est déconseillé de vendre vos cartes à un collectionneur inconnu vous proposant de les évaluer.

Si vous préférez, vous pouvez vous tourner vers des professionnels pour avoir une idée du prix de votre collection. Des sociétés comme PCA et PSA se chargent d’évaluer les cartes. Thomas Badell, fondateur de Cards Hunter, rachète des collections pour les revendre. Citons également Fuji Store et MJN Store, des plateformes de revente créées par deux grands collectionneurs. Pour la vente en direct, vous pouvez opter pour eBay ou Voggt. En outre, les maisons de vente aux enchères organisent des ventes exclusivement consacrées aux Pokémon, y compris la très sérieuse maison Drouot. Aguttes, basée à Neuilly-sur-Seine (92), vient de créer un département dédié aux cartes de collection.