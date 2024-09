Investir dans les Lego: pour gagner des briques?

Pour investir efficacement dans les Lego, il faut viser la rareté du set acheté et résister à l’envie d’ouvrir l’emballage.

Sommaire:

Investir dans les Lego: une bonne idée pour un bon rendement?

Une rentabilité à deux chiffres pour les Lego entre 1987 et 2015

Comment choisir les bons Lego pour faire un investissement rentable?

Investir dans les Lego: une bonne idée pour un bon rendement?

Depuis quelques années, la marque Lego s’adresse directement aux adultes par le biais de constructions qualitatives destinées aux passionnés et aux collectionneurs. En parallèle, la marque danoise mise sur des franchises populaires comme Star Wars ou Harry Potter. Les sets sont produits en quantité limitée. Chaque année, Lego retire des centaines de références de son catalogue. Le seul moyen de trouver les boîtes dont la production est expirée est de se tourner vers le marché secondaire. Or, la popularité alliée à la rareté conduit mécaniquement à l’augmentation des prix. Pour cette raison, certains particuliers achètent des sets et les stockent pour espérer réaliser une plus-value à la revente. Il s’agit d’un investissement accessible, avec des prix allant de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros, selon les sets. Ce placement vous permet de diversifier votre portefeuille , en choisissant un secteur décorrélé des marchés financiers.

À noter Pour vos Lego, la valeur est plus élevée si la boîte est neuve et scellée. Cela peut être frustrant pour les passionnés de la petite brique, c’est pourquoi certains achètent les sets en plusieurs exemplaires. Toutefois, même un set ouvert et monté peut se revendre au-dessus de sa valeur d’achat, à condition de conserver sa boîte d’origine et la notice.

Une rentabilité à deux chiffres pour les Lego entre 1987 et 2015

Une étude intitulée « LEGO - The Toy of Smart Investors » publiée en 2021 par deux chercheuses de l’École des hautes études en sciences économiques de Russie témoigne d’un marché de la revente Lego extrêmement dynamique. Les deux économistes comparent les prix de 2322 sets Lego sur une période allant de 1987 à 2015. En moyenne, leur valeur a augmenté de 11% par an. Après le retrait de la commercialisation, vous pouvez voir les prix des sets s’envoler. Le retour sur investissement peut atteindre 50%, 100%, 200% voire plus au bout d’un an. Cependant, l’évolution des prix est très inégale d’un modèle à l’autre.

Comment choisir les bons Lego pour faire un investissement rentable?

Pour espérer réaliser une plus-value lors de la revente de votre set Lego, il est indispensable de suivre le marché et de vous intéresser aux sets commercialisés pour évaluer leur potentiel. Tous les Lego sont susceptibles de prendre de la valeur une fois retirés de la vente. Cependant, l’étude citée plus haut nous éclaire sur les gammes et modèles ayant affiché la plus forte rentabilité par le passé:

Les éditions limitées et les coffrets saisonniers (sortis pour Noël, Halloween…),

Les Lego représentant un monument ou construction (Taj Mahal, château Disney, Titanic…)

Les franchises intemporelles comme Star Wars, Harry Potter, Marvel, Disney.

En outre, voici quelques éléments à prendre en compte avant de vous lancer:

Lego publie la liste des sets qui vont être retirés du catalogue sur son site Internet . Elle s’enrichit à l’approche de la fin de l’année. Cela vous permet d’anticiper une future forte demande.

Plus le set est resté en vente longtemps, plus le stock sur le marché secondaire risque d’être élevé. Mieux vaut préférer les sets dont la période de mise en vente a été courte.

Certains sets sont rares: une qualité préférable dans le cadre d’un investissement. Ils sont disponibles en exclusivité chez Lego ou identifiés comme «difficiles à trouver».

Acheter un set en promotion permet d’augmenter la marge à la revente. Quelques bonnes affaires peuvent se faire sur Internet.

La marque peut décider de remettre en production un modèle retiré du catalogue quelques années auparavant. Cela risque de compromettre vos chances de plus-value quand vous détenez ce modèle. Le placement peut donc s’avérer décevant et la diversification est de mise.

Pour connaître la valeur des sets Lego, consultez des sites spécialisés comme BrickEconomy ou Bricklink .