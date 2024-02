Une retraitée abusée par ses enfants : ils dilapident un patrimoine de 400 000 euros

Une nonagénaire a été abusée par ses propres enfants. (illustration) (Sabinevanerp / Pixabay)

Un homme de 70 ans et une femme de 65 ans ont été condamnés lundi 12 février 2024 par le tribunal de Senlis (Oise) pour abus de confiance sur leur propre mère. Agée de 93 ans, celle-ci est aujourd'hui prise en charge en maison de retraite et ne peut plus gérer elle-même son patrimoine. Son fils et sa fille ont utilisé leur habilitation familiale pour dilapider l'argent de la nonagénaire. Montant estimé du préjudice : plus de 400 000 euros, indique Le Parisien .

Une maison, une voiture...

C'est une compagnie d'assurances, qui gérait l'une des trois assurances-vie de la retraitée, qui a donné l'alerte. Les enfants s'apprêtaient à clore un contrat, après en avoir déjà fermé deux autres. Après la saisie du procureur de la République et l'arrivée d'un mandataire pour un placement sous tutelle de la victime, les abus des enfants ont été mis au jour.

Alors qu'ils devaient assurer la gestion de l'argent de leur mère et la pérennisation de son patrimoine, les prévenus en ont en réalité profité pour détourner les fonds. Ils ont notamment acheté une maison ou une voiture.

18 900 euros sur le compte

Lors de la mise en place de l'habilitation familiale, « le juge des tutelles leur a forcément expliqué qu’ils ne pouvaient pas disposer de cet argent comme bon leur semblait et ils le savaient très bien » , a estimé le procureur. Le fils et la fille ne pouvaient donc ignorer qu'ils ne pouvaient pas jouir de l'argent du vivant de leur mère.

Ils ont donc été condamnés à quatre mois de prison avec sursis et une amende de 2 000 euros chacun. Les prévenus vont également devoir verser une provision de 40 000 euros sur le compte de la victime, en attendant un chiffrement précis du préjudice total. La pensionnaire de l'Ehpad ne dispose aujourd'hui que de 18 900 euros, alors que son patrimoine était estimé à 500 000 euros.