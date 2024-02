Une quinzaine de SCPI vont distribuer plus de 6% en 2023

Alors que certaines SCPI historiques du marché distribuaient autour de 4% depuis plusieurs années dans un environnement porteur de taux zéro, elles ont connu quelques difficultés en 2023 : baisses de prix de parts et problèmes de liquidité. Aujourd’hui, nous observons à l’inverse qu’une quinzaine de SCPI vont dépasser la barre des 6% de rendement en 2023. Ce sera à la fois probablement plus qu’en 2022 et pour les véhicules concernés, il s’agira bien souvent d’une augmentation de la rémunération servie. Le taux de 6% n’est pas anodin dans le contexte actuel car il symbolise en quelque sorte le seuil à partir duquel la rémunération de l’immobilier se détache suffisamment de celle des placements monétaires (produisant actuellement entre 3% et 4% de rentabilité) pour attirer de nouveaux épargnants. Cela se retrouve sur les chiffres de collecte : les SCPI qui dépassent ou approchent 6% de taux de distribution en 2023 ont en général beaucoup plus collecté que celles qui distribuent entre 4% et 5%.

Les baisses de prix de parts se sont concentrées sur les véhicules les moins rémunérateurs

On a observé plus d’une vingtaine de révisions de prix de souscription sur le marché des SCPI au 2ème semestre 2023. La plupart des véhicules concernés sont des SCPI assez anciennes , plutôt exposées à l’immobilier de bureau francilien et souvent peu rémunératrices, autour de 4% ou 4,50%. Pour ces SCPI, le signal envoyé aux épargnants par les sociétés de gestion était double :

le patrimoine historique acheté dans les années de haut de cycle immobilier s’était dévalorisé au cours des derniers trimestres et il devenait nécessaire d’ajuster les prix de parts aux dernières expertises effectuées au début de l’été 2023 ;

l’ajustement parfois conséquent qui en a découlé (entre 9% et 17% dans la majorité des cas) devait permettre de relancer la collecte puisque les rendements espérés pour les nouveaux associés en étaient mécaniquement augmentés.

Un nombre significatif de SCPI auront dépassé 6% de taux de distribution en 2023 sans baisse de prix de parts

Le problème auquel continuent d’être confrontées les SCPI historiques qui ont baissé leur prix de part en 2023 est la concurrence exacerbée des « jeunes » SCPI qui ont, à l’inverse, réussi à maintenir voire augmenter leur taux de distribution au-delà de 6% sans toucher à leur prix de part.

Cette situation entraîne une polarisation toujours plus forte de la collecte en fin d’année 2023 , différant d’autant la relance commerciale des SCPI ayant dévalorisé leur prix de part. Il faudra sans doute attendre de retrouver des taux monétaires beaucoup plus bas (peut-être début 2025 ?) pour que ce mouvement espéré par les sociétés de gestion historiques s’enclenche. En attendant, les SCPI qui caracolent en tête du classement des performances concentrent l’essentiel de la collecte du marché .

Il faut dire que les épargnants ont le choix entre une quinzaine de SCPI qui vont probablement dépasser 6% de taux de distribution en 2023 (on attend encore les chiffres définitifs auprès des sociétés de gestion) :

Remake Live , Iroko Zen et Transitions Europe qui dépassent à nouveau 7% en 2023 et améliorent légèrement leur score de 2022 : respectivement 7,79% pour Remake Live, 7,12% pour Iroko Zen et 8,16% pour Transitions Europe en 2023 ;

Capiforce Pierre et Neo qui proposent des rendements supérieurs à 6,50% : respectivement 6,81% et 6,51% ;

D’autres SCPI qui affichent des rendements supérieurs à 6,20% comme Épargne Pierre Europe (6,26%), Epsilon 360° (6,25%), Le Patrimoine Foncier (6,21%), Cœur de Régions (Sogenial Immobilier) et Log In qui atteignent 6,20% ;

Corum Origin (6,06%), Optimale (6,02%), Vendôme Régions (6,01%), Cap Foncières et Territoires (6%) et Cristal Life (6%) au-dessus de 6% ! Cristal Life s’est même payé le luxe de revaloriser son prix de part de 2% au mois de novembre !

Dans ce contexte très différencié entre anciennes et nouvelles SCPI, il faut plus que jamais savoir miser sur les bons véhicules car les écarts de performances vont être amenés à se creuser dans les trimestres à venir en fonction du poids relatif de la nouvelle collecte – investie à des taux de rendement immobiliers élevés – par rapport au patrimoine historique plus ou moins pénalisant détenu dans les portefeuilles.

