Un fils expulse sa mère de presque 100 ans et la justice lui donne raison

Un fils a expulsé sa mère de son domicile après avoir fait l’acquisition du terrain qu’elle occupe.

Lucia, quarante ans après avoir construit sa maison, est expulsée de son domicile par son fils. Ce dernier tentait de mettre sa mère âgée de 99 ans sous tutelle en vain et a finalement décidé de l’expulser du logement qu’elle habite depuis plusieurs années. Il ne lui a versé aucun dédommagement pour la construction de la maison, et lui réclame même un loyer pour le terrain.

Remontons le fil de l’histoire: en 1980, quand arrive l’heure de prendre sa retraite, vers l’âge de 60 ans, Lucia loue un terrain en Guadeloupe, à Valette Sainte-Anne, et y fait construire une maison. Elle quitte ainsi la France métropolitaine où elle occupait le poste d’aide soignante pour passer ses vieux jours dans son pays natal. Lucia souhaite plusieurs années plus tard devenir propriétaire du terrain mais apprend toutefois que le terrain a déjà été vendu et la maison aussi. Le propriétaire n’est autre que Claude, son propre fils.

Décision de justice en faveur du fils

Lucia, désemparée, décide de saisir la justice. Le tribunal donne toutefois raison à Claude le 29 juin dernier, estimant que le bien appartient au fils de Lucia et que cette dernière doit donc être expulsée du bien, selon Guadeloupe La 1ere . Claude avait toutefois formulé des demandes d’indemnités d’occupation et de dommages et intérêts qui ont été rejetées. Dura lex, sed lex , la loi est dure mais c’est la loi. Lucia se retrouve dépossédée de sa propriété, en toute légalité.