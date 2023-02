Tout savoir sur le livret A : les 7 chiffres à connaître sur le livret star de l’épargne réglementée

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le livret A est le placement star des Français. Peu rémunérateur mais sans aucun risque, il séduit les particuliers qui peuvent y placer des fonds et opérer des retraits quand ils le souhaitent, en étant sûr de toujours retrouver les sommes déposées intactes, avec une rémunération, faible certes mais une rémunération quand même. Alors, faut-il se laisser tenter par ce placement ? Découvrez 7 chiffres à connaître sur le livret A qui pourraient bien vous inciter à ouvrir ce support d'épargne ou à augmenter les dépôts dessus si vous en possédez déjà un.

54,9 millions : le nombre de livrets A détenus par les Français

Au 31 décembre 2021, on comptabilisait 55,7 millions de livrets A en France détenus par des personnes physiques selon le rapport annuel 2021 sur l'épargne réglementée, publié par la Banque de France en juillet 2022. Cela correspond tout de même à 80,9 % de la population française ! Le livret A est donc largement plébiscité par les Français, majeures comme mineures.

2 : le taux du livret A depuis août 2022

Le taux du livret A est fixé par décret par le gouvernement. Il est censé suivre l'inflation mais dans les faits la formule de calcul a souvent été revue pour réduire le taux servi. Depuis le 1er août 2022, le taux du livret A est de 2 % quand l'inflation sur un an à cette date était de plus de 5 %. Cette revalorisation de 1 % à 2 % a cependant entraîné un regain d'intérêt pour ce placement qui voit son taux d'intérêt se rapprocher du taux servi par les meilleurs fonds euros de l'assurance-vie.

3 : le taux du livret A à compter de février 2023

Le taux du livret A, compte tenu de l'inflation, passera le 1er février 2023 au taux de 3 %. Ce nouveau taux devrait susciter un véritable intérêt des ménages pour ce placement. Il pourrait en effet remettre en cause les arbitrages habituels des ménages en matière d'épargne qui pourraient placer sur cette enveloppe l'argent conservé sur leur compte courant et qui pourraient aussi délaisser le fonds euros de l'assurance-vie au profit du livret A.

0 : le montant de la taxation sur les intérêts

Rappelons que le livret A est un placement de l'épargne réglementée non fiscalisé. Il est à la fois exonéré d'impôt sur les plus-values et de prélèvements sociaux. Ainsi, les gains réalisés avec le livret A ne sont pas taxés. C'est aussi le cas du LDDS par exemple. Mais les gains réalisés sur des enveloppes comme le PEL et le CEL sont eux taxés à 17,2 % (prélèvement sociaux) tandis que les gains réalisés sur le fonds euros d'une assurance-vie sont eux aussi fiscalisés en fonction de l'antériorité de votre assurance-vie.

10 : le montant minimum de versement en euros

Il est possible d'ouvrir un livret A avec un montant de 10 euros. Ensuite, les versements peuvent être ponctuels ou réguliers et leur montant est libre. Il n'y a pas de minimum de versement par an comme cela est le cas avec certaines enveloppes comme le PEL.

22 950 : le plafond de cette enveloppe

Le livret A comporte un plafond de versement de 22 950 euros. Mais les sommes détenues sur cette enveloppe peuvent être bien plus importantes car la capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret bien au-delà. Ce plafond reste cependant une contrainte forte qui n'existe pas sur les livrets fiscalisés ou le fonds euros de l'assurance-vie.

459 : la rémunération annuelle de ce placement s'il est rempli

Avec un taux à 2 % et un plafond de 22 950 euros, le livret A, s'il est rempli, permet de toucher 459 euros nets puisque le placement est exonéré d'imposition sur les plus-values et de prélèvements sociaux.

Avec un taux à 3 %, un livret A rempli permet à son titulaire de toucher 688,50 euros par an.