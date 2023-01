Taux du livret A porté à 3% le 1er février : les Français vont-ils massivement arbitrer leur épargne ?

(Crédits photo: 123RF)

Le 1er février 2023, le taux du Livret A sera porté à 3,00%, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis 2009. Cela pourrait engendrer des arbitrages potentiellement massifs entre actifs.

Livret A : un taux inédit depuis 2009

Le 1er février 2023, le taux du Livret A va être porté de 2,00% à 3,00%, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis 2009. Le LDDS (Livret développement durable et solidaire) bénéficiera du même taux. Le LEP (Livret d'épargne populaire), réservé aux contribuables les plus modestes, verra son rendement passer de 4,60 % à 6,10 %, un rendement supérieur à l'inflation (5,90% sur les 12 derniers mois selon l'Insee). « Nous serons le seul pays en Europe qui proposera à ses compatriotes un livret d'épargne garanti à un taux supérieur à l'inflation », a déclaré Bruno Le Maire, le Ministre de l'Économie sur France 2 vendredi 13 janvier 2023.

Un relèvement du taux du Livret A qui pourrait engendrer des arbitrages massifs

Dans le même temps, les compagnies d'assurance vie annoncent progressivement les taux de rendement des fonds en euros de leurs contrats d'assurance vie. Leur rendement moyen est attendu entre 1,80% et 2,00%, avant fiscalité, bien en-dessous de celui des livrets règlementés.

Selon une étude réalisée par le groupe BPCE, ce relèvement des taux des livrets d'un point pour atteindre le seuil symbolique des 3,00% pourrait engendrer des arbitrages potentiellement violents entre actifs.

En effet, sur la base de modélisations réalisées par le passé, seulement 0,30 point de hausse des taux réglementés pourrait induire un impact positif de 11,2 milliards d'euros sur le total des livrets, dont 4,2 milliards d'euros pour le livret A, mais pénaliserait l'assurance vie (-6,5 milliards d'euros). Avec une hausse d'un point des taux des livrets règlementés, l'impact pourrait donc être multiplié par trois ou quatre.

Par ailleurs, l'encours moyen des Livrets A est de 5.800 euros, ce qui laisse une large de progression au regard du plafond (22.950 euros).

Selon l'étude, l'impact pourrait être atténué par l'inertie des comportements d'arbitrage des Français mais aussi en raison du niveau élevé de l'inflation qui se traduit par un rendement réel négatif pour le Livret A et le LDDS.

Le seuil psychologique des 3%

Selon l'étude, en 2023, les placements financiers ne reviendraient pas à leur niveau d'avant crise en raison d'une part, du recul puis de la faiblesse du pouvoir d'achat des ménages et d'autre part, du ralentissement attendu de la distribution de crédits immobiliers. Les arbitrages entre produits financiers sont généralement guidés par l'attentisme, la recherche de sécurité et de disponibilité au détriment du risque. Ils pourraient cependant être bousculés par la compétitivité accrue des livrets A, LDDS et LEP dont les taux ont été brutalement relevés en peu de temps et qui bénéficient d'une fiscalité favorable au regard des autres placements.

Selon l'étude de la BPCE, « plus les taux réglementés s'approcheront ou dépasseront un seuil psychologique de rémunération situé autour de 3 %, plus les arbitrages vers ces produits seront massifs, avec des risques importants d'effets d'offres non mesurables sur les LEP, les livrets fiscalisés, les OPC monétaires et les obligations au détriment des dépôt à vue, des PEL, des autres livrets et de l'assurance vie en euros. »

Selon l'Observatoire de l'Épargne Réglementée de 2021, seulement 7 millions de Français détiennent un LEP sur les 15 millions éligibles. Cela laisse une marge de progression importante qui pourrait être comblée avec l'annonce d'un taux à 6,10%.