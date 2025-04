Détenir un compte pro, c’est gratuit et fluide comme chez Bourso !

(Bourso Business répond aux besoins de simplicité et d'économies des pros - Crédit photo : Adobe Stock)

Avec l'offre pro Bourso Business, tout est simple dès la souscription jusqu'aux opérations courantes, en passant par le paramétrage des options. Nos meilleurs ambassadeurs sont les clients à titre privé : et ce sont eux qui ont compris ce que leur banque pouvait changer dans leur gestion au quotidien. Toujours sans fioritures, ni coûts cachés.

Tout commence par la détention d'un compte bancaire privé

L'ouverture d'un compte bancaire pro chez BoursoBank passe par la détention préalable d'un compte courant privé. On vous explique pourquoi.

Ouvrir un compte privé : le prérequis pour ouvrir un compte pro

Comme c'est simple et gratuit chez BoursoBank, cela permet de se familiariser d'abord avec la gestion de ses avoirs bancaires personnels depuis l'application, avant de basculer sur l'offre pro Bourso Business pour la gestion de ses affaires, avec l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Il est également possible de le faire successivement en enchaînant les deux parcours de souscription, pour devenir à la fois client particulier et client professionnel chez BoursoBank.

Cette étape clé fait de nos clients privés les meilleurs prescripteurs et ambassadeurs de notre solution pour les pros, basée sur les mêmes principes de simplicité et d'intuitivité pour l'utilisateur.

Une passerelle entre deux comptes : quelle facilité au quotidien !

Les avantages d'un accès unique avec les mêmes identifiants et mots de passe, aux deux espaces clients distincts BoursoBank répond à deux objectifs :

Un gain de temps dans la navigation, la consultation de ses différents comptes et le traitement des opérations bancaires courantes.

Un cloisonnement réel entre les patrimoines (personnel et professionnel), en laissant toutefois une part de perméabilité en cas de transfert de fonds nécessaire dans un sens ou dans un autre.

Et si l'atout du compte pro était de se fondre dans votre quotidien ?

Les professionnels ont beaucoup de sujets à gérer, notamment la prospection, l'établissement de devis commerciaux, la tenue d'un planning, la production ou la réalisation de prestations et le suivi de leur trésorerie au fil de la facturation.

Une appli bancaire qui ne demande ni effort d'appropriation, ni frais spécifiques part déjà avec des points d'avance dans l'esprit de l'entrepreneur individuel.

Tout est plus simple dès la première connexion

Dès l'entrée en relation, l'indépendant a accès à toutes les options pratiques pour lui qu'il peut choisir à ce moment-là ou plus tard : assurances professionnelles (dont garanties des objets et du matériel du quotidien et services juridiques), alimentation du compte à partir de fonds provenant d'une autre banque française et solution d'encaissement flexible et performante dédiée aux pros.

Une fois ses arbitrages initiaux faits, l'entrepreneur individuel a déjà avancé dans la personnalisation de son offre bancaire professionnelle. Cette agilité correspond à l'ADN des entrepreneurs individuels, qui sont habitués à prendre une décision en autonomie et savent également se remettre en question.

Tout faire depuis son appli bancaire

De nombreuses opérations et actions sont pilotables depuis l'appli bancaire Bourso Business.

Les services à la demande liés à la carte bancaire business. Paramétrage des plafonds : modulables instantanément jusqu'à 20.000 euros (voir conditions sur le site). Paiement possible par mobile. Sécurisation de la carte. Consultation des numéros de la carte et du code oublié.

L'optimisation des paiements de ses clients.

Soit le client bénéficie avec Bourso Protect Business d'une assurance aux garanties complètes comprenant une protection juridique lui permettant d'accélérer le recouvrement de ses créances avec des procédures amiables encadrées, soit il opte pour une solution d'encaissement, pour un règlement immédiat de la commande, sur un terminal de paiement ou par internet. En effet, plus question de courir derrière des impayés et de connaître des retards de paiement qui pénalisent la trésorerie de l'indépendant !

À noter : quand on sait que 71% des microentreprises subissent un dépassement du délai légal de paiement fixé à 30 jours (1), les mesures d'accompagnement pour sécuriser leur trésorerie sont les bienvenues.

Des avantages gratuits aussi pour les pros : c'est la promesse Bourso !

Tout est limpide en termes de tarifs bancaires pour les indépendants avec Bourso Business. Ils bénéficient d'une gratuité sur tous les frais habituellement facturés par bon nombre d'acteurs du marché.

Tenue de compte : zéro frais.

Octroi et fonctionnement de la carte bancaire business : zéro frais.

Assurances premium et assistance : incluses.

Commissions de mouvements : zéro frais.

Virements émis tous types (classiques, instantanés ou internationaux dans 32 devises) : zéro frais.

Prélèvements sepa interentreprises : zéro frais.

Fonctionnalités : notifications, accès au suivi de dépenses Wicount, synchronisation des comptes externes, centralisation des documents BoursoBank dans un coffre-fort dédié : zéro frais.

Quand on est indépendant, un euro non dépensé est un euro qui peut être consacré à des actions en faveur de la recherche de nouveaux clients ou projets, tâche qui préoccupe trois quarts des indépendants qui doivent continuellement préparer leur chiffre d'affaires de demain (2).

La vie de l'entrepreneur individuel est trop intense pour passer à côté d'une offre bancaire spéciale pro, calquée sur celle des particuliers, qui simplifie la vision de ses comptes bancaires, facilite la gestion de la trésorerie et dispense le professionnel de frais bancaires coûteux et peu justifiés. BoursoBank a la solution.

Découvrez Bourso Business, le compte pro à coût zéro

