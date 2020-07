Santé : plus de sept Français sur 10 estiment normal que les dépenses augmentent

De plus en plus de Français jugent « normal » que « les dépenses de santé augmentent », d'après le baromètre d'opinion annuel de la Drees, le service statistique des ministères sociaux. Ils étaient plus de 70 % à le penser en 2019 contre seulement 58 % en 2013 par exemple. 80 % des sondés estiment cependant que « les dépenses de santé sont trop élevées car le système n'est pas bien géré ».

Plus de 70% des Français jugeaient « normal » avant la crise du Covid-19 que « les dépenses de santé augmentent ». Ils estimaient qu'« il n'y a pas de raison de les limiter car la santé n'a pas de prix », selon le baromètre d'opinion annuel de la Drees, le service statistique des ministères sociaux, publié ce mercredi.

Cette opinion est de plus en plus majoritaire parmi la population. Les Français n'étaient que 67% à penser ainsi en 2017, et seulement 55 à 58% en 2013, selon ce sondage mené chaque année depuis 2000 par l'institut BVA pour le compte de la Drees, et dont la dernière édition a été réalisée à l'automne dernier.

80% des Français estiment que le système de santé n'est pas bien géré

De même, 61% des personnes interrogées (soit neuf points de plus qu'en 2015), estiment plus important de maintenir au niveau actuel les prestations sociales et les remboursements d'assurance maladie, plutôt que de réduire le déficit de la « Sécu » .

Les Français continuent toutefois à penser majoritairement (à 80%) que « les dépenses de santé sont trop élevées car le système n'est pas bien géré », mais cette proportion a baissé de 6 points depuis 2013.

Le sondage révèle des taux de satisfaction inégaux quant à la qualité des soins médicaux, en fonction du type de structure. 77% des sondés se disent satisfaits des médecins spécialistes en ville et des dentistes et 85% des médecins généralistes et des infirmiers. Mais le taux de satisfaction tombe à 69% pour la qualité des soins offerts par les hôpitaux publics, à 65% pour les cliniques privées et les maternités, et même à 46 % pour les urgences hospitalières (-11 points en cinq ans).

L'environnement, une source d'inquiétude pour 88 % des sondés

Ce baromètre ne s'intéresse pas seulement au secteur de la santé. Les deux tiers des sondés estiment ainsi que la solidarité doit avant tout être l'affaire de l'État, des collectivités locales ou de la Sécurité sociale. Le rôle des individus et des familles dans la solidarité est plus souvent mis en avant par les 20% les plus aisés.

Près de neuf Français sur dix estiment aussi que la pauvreté et l'exclusion ont augmenté depuis cinq ans et que cette hausse va se poursuivre durant les prochaines années. Autre sujet consensuel : pour 88% de la population, les problèmes liés à l'environnement sont une source d'inquiétude (+8 points par rapport à 2016).