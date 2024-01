Sa locataire transforme l'appartement en décharge, le propriétaire perd 10 000 euros dans l'affaire

L'octogénaire a découvert son logement rempli de déchets, de moisissures, avec des insectes aux fenêtres et jusque dans le réfrigérateur. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

Depuis avril 2022, le propriétaire d'un appartement situé à Tournefeuille, non loin de Toulouse (Haute-Garonne), vit un véritable cauchemar. Ses derniers locataires ont laissé son bien dans un état déplorable et l'homme de 84 ans n'arrive pas à obtenir gain de cause auprès de la justice, rapporte La Dépêche .

Une locataire atteinte du syndrome de Diogène ?

Le couple s'est installé dans les lieux en 202. Un an et demi plus tard, il s'est séparé et c'est la jeune femme de 25 ans qui a continué à y vivre, seule. Fin 2021, elle a cessé de payer le loyer. « Pendant trois mois ses parents ont versé l'argent à sa place, mais depuis mars 2022, je n'ai rien perçu » , précise l'octogénaire à La Dépêche .

Ce sont finalement les sapeurs-pompiers qui sont intervenus dans le logement car la jeune femme ne donnait plus signe de vie. C'est là que le propriétaire a découvert son bien dans un état catastrophique. Montagnes de déchets, insectes jusque dans le frigo… « C'était l'horreur » , résume le retraité, qui soupçonne la jeune femme d'être atteinte du syndrome de Diogène.

Une convocation judiciaire dans le Gard

Les parents de la locataire sont venus faire un premier ménage mais le propriétaire a dû se charger de rénover entièrement le logement, refaire les peintures, changer le réfrigérateur et la chaudière… Au total, entre les travaux et les loyers impayés, son préjudice s'élève à 10 000 euros. Les locataires n'ont toujours rien remboursé les parents de la jeune femme sont désormais injoignables.

« Ma locataire a transformé mon appartement en décharge géante et personne ne me soutient » , résume l'octogénaire. L'homme a intenté une action en justice pour se faire dédommager dans cette affaire. Mais il a récemment reçu une convocation pour une audience devant le tribunal judiciaire… d'Alès (Gard). Une situation incompréhensible pour la victime, qui continue ses démarches pour obtenir un jugement à Toulouse.