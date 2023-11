Retraite complémentaire : ce bon réflexe à adopter selon l'Agirc-Arrco

(Crédits photo: © HJBC - stock.adobe.com)

Dans une campagne de communication, l'Agirc-Arrco incite les futurs retraités à adopter les bons gestes au plus tôt. Quelles sont les recommandations à suivre pour sa retraite complémentaire ?

Jusqu'au 26 novembre, une campagne de communication digitale de l'Agirc-Arrco invite les salariés du secteur privé à vérifier leur dossier de retraite. Une démarche qui ne concerne pas seulement les personnes approchant l'âge de la retraite, mais également les plus jeunes. Pourquoi faut-il s'habituer à consulter régulièrement son relevé de carrière ? Comment accomplir cette formalité, et à quel moment ? Le régime de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco donne les clés d'une préparation sereine de son passage à la retraite à tous les salariés du privé.

Le relevé de carrière, un document incontournable pour les futurs retraités

Vous êtes salarié du secteur privé ? En complément de la retraite de base, relevant du régime général de la Sécurité sociale ou de la MSA pour les salariés du secteur agricole, vous cotisez également à un régime complémentaire obligatoire : l'Agirc-Arrco. Autrement dit : une fois à la retraite, vous percevrez une pension de retraite de base ainsi qu'une pension de retraite complémentaire, provenant de l'Agirc-Arrco… à condition d'accomplir certaines formalités.

Dans une campagne de communication s'étalant jusqu'au 26 novembre, l'Agirc-Arrco a ainsi souhaité attirer l'attention de ses futurs bénéficiaires sur un document essentiel : le relevé de carrière. Ce document joue en effet le rôle de récapitulatif de l'ensemble des droits à la retraite acquis au cours de sa carrière professionnelle. Le montant de la pension de retraite complémentaire est donc calculé sur cette base. Pour Julien Cérioli, expert de la gestion de carrière à l'Agirc-Arrco, consulter son relevé de carrière doit être "un réflexe à prendre, comme on vérifie le montant de ses impôts".

Qui sont les salariés ayant intérêt à consulter leur relevé de carrière ?

Vous avez changé d'employeur à plusieurs reprises ? Votre statut n'a pas toujours été celui de salarié ? Vous avez eu des périodes de chômage ou d'inactivité ? Toutes les personnes dont la carrière a fréquemment évolué ont intérêt à consulter leur relevé de carrière, et ce de façon régulière. Un bon réflexe qui ne concerne pas seulement les salariés du privé qui vont prendre leur retraite d'ici quelques années, mais également les plus jeunes.

En effet, les relevés de carrière peuvent parfois comporter des erreurs et des oublis. Autant d'incohérences qui peuvent avoir un effet néfaste sur le calcul de sa retraite complémentaire, et/ou qui peuvent ralentir le traitement de son dossier de retraite à la fin de sa carrière professionnelle. Pour éviter de telles problématiques, l'Agirc-Arrco invite donc ses bénéficiaires à vérifier régulièrement les informations indiquées dans son relevé de carrière.

Comment éviter les erreurs et les oublis sur son relevé de carrière ?

"La généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN) établie chaque mois par l'employeur a permis d'améliorer la rapidité et la fiabilité des informations transmises aux organismes sociaux" explique Julien Cérioli. Pour autant, il ne faut pas oublier de vérifier son relevé de carrière. C'est particulièrement le cas pour des emplois anciens, réalisés avant la création de la DSN, ou lorsque sa carrière est mise en pause, notamment à l'occasion d'arrêts maladie de longues durées, ou de périodes de chômage.

En réalisant cette formalité régulièrement, il est plus facile de constater d'éventuelles erreurs, et ainsi d'en demander la correction. Pour cela, il suffit de se connecter sur son espace personnel Agirc-Arrco, puis de consulter son relevé de carrière. Pour demander une rectification à sa caisse de retraite complémentaire obligatoire, il est alors nécessaire de consulter les coordonnées qui sont indiquées sur ce document. Notez que ce petit geste peut être réalisé à tout moment, et il est donc tout à fait possible de revenir sur des informations erronées sans limite de temps.