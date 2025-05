Qui voudra acheter la propriété néoclassique de Karl Lagerfeld revisitée à son image ?

Cette demeure située à Louveciennes ayant appartenu au couturier renommé sera vendue aux enchères le 17 juin. La mise à prix est de 4.635.000 euros.

Le grand couturier allemand Karl Lagerfeld n’aurait dormi qu’une nuit dans sa maison située à Louveciennes, dans les Yvelines (78), qu’il surnommait « la villa en dehors de Paris ». On raconte même qu’il aurait passé cette unique nuit dans son pool house. Et pourtant, il a gardé cette propriété de 2010 jusqu’à son décès le 19 février 2019. « Cette maison de maître est à l’abri des regards. C’est un havre de tranquillité. Karl Lagerfeld y trouvait son inspiration. Il n’habitait pas ici mais il venait régulièrement. C’était un lieu de réception pour lui », raconte Me Jérôme Cauro, notaire à l’étude Arias, chargé de la vente aux enchères de ce bien de prestige, le mardi 17 juin, par la Chambre des notaires de Paris, aux côtés de Me Arno Felber.

Les dossiers devront être déposés à 9h et la vente aura lieu à 10h, indique le service des ventes aux enchères. La mise à prix est de 4.635.000 euros. Les enchères seront également accessibles via une salle de vente virtuelle, par téléphone, internet. Pour les potentiels acquéreurs, des visites sont encore possibles, uniquement sur inscription sur immonotairesencheres.com, les 23 mai et 4 juin, de 10h à 15h. Des visites privées sont possibles pour des personnes qui souhaitent venir avec leur architecte par exemple. « Ce sera la première vente aux enchères depuis la fin des deux ans de réfection de la salle des adjudications de la Chambre des notaires de Paris », indique Me Arno Faber. Pour quelle raison cette prestigieuse maison sera-t-elle vendue aux enchères à la bougie ? « Il s’agit d’un souci de transparence. Cela permet également de toucher un public plus large. Et la vente se fait plus rapidement », expliquent les deux notaires.

La chambre d’enfant du couturier reconstituée

Il a beau n’y avoir dormi qu’une nuit, Karl Lagerfeld a imprégné la propriété de son style si caractéristique. On retrouve sa griffe avant-gardiste qu’il a également développée dans son appartement du 17 quai Voltaire, dans le 7e arrondissement de Paris, vendu aux enchères pour 10 millions d’euros en mars 2024, après avoir été mis à prix 5,3 millions d’euros. La pièce principale de 120 m² comprenait de nombreux linéaires de bibliothèque rétroéclairés. L’une des dépendances de la propriété de Louveciennes a été entièrement aménagée en bibliothèque. Elle comprend aussi des étagères entières accessibles via un escalier en colimaçon blanc, très épuré, pour ranger une partie de ses 20.000 livres. Un style qui peut surprendre dans un édifice néoclassique, qui a également été habité par le poète Leconte de Lisle et la famille de Rothschild. Le couturier a également fait installer la chaufferie et la climatisation dans une annexe de la maison de maître de 600 m² (surface au sol) afin de ne pas encombrer le sous-sol d’équipements de chauffage. Ainsi, il a pu installer de multiples rangements au sous-sol. Karl se trouvait au calme dans sa demeure, délivré de toutes les nuisances sonores causées par la chaudière.

On retrouve le grand sens de l’esthétisme de Karl Lagerfeld. Les volets sont peints de la même couleur que les murs. Même les détecteurs sont peints de cette même couleur. Karl avait également reconstitué sa chambre d’enfant de cette immense maison de maître, une petite chambre avec des murs recouverts d’une tapisserie aux motifs léopards, en relief. Chaque chambre a sa couleur, des traits rouges dans l’une, des tons plus gris dans une autre. L’une des salles de bains est rayée rouge et blanc. Dans la pièce qui lui servait d’atelier, il reste encore des blocs-notes qui lui appartenaient et des pots de peinture pour ses croquis, comme si le temps s’était arrêté.

Le même jardinier qui officiait sous l’ère de Lagerfeld

Karl Lagerfeld, qui a supervisé les travaux, aurait fait refaire trois fois la cuisine jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement à son goût. La cuisine digne d’une cuisine de professionnelle comprend 5 éviers, 4 fours, une friteuse et même une cave à vins et un monte-charges. Un accès latéral est prévu depuis l’extérieur pour les éventuelles livraisons de traiteurs.

La foncière qui a acquis le bien après le décès du célèbre couturier n’a pas dénaturé la maison mais a conservé le style Lagerfeld et a rénové la propriété, qui est restée 4 ans sans être habitée. « Elle a même retrouvé la trace du jardinier qui officiait du temps de Lagerfeld pour l’entretien du vaste parc de 2 hectares », comme le raconte Me Arno Felber. La propriété comprend également un ascenseur, une piscine extérieure, un court de tennis refait à neuf et un pool house avec une cuisine, un séjour, une chambre, une salle d’eau, un espace clos destiné au chat du couturier Choupette , et un sauna intégré. Aux abords du pavillon principal, une maison d’invités s’étend sur deux étages avec sa cuisine, ses 5 chambres, son séjour et sa salle de bains. Pour le moment, des familles françaises ont visité la maison. Elles désirent une belle propriété pour pouvoir recevoir des invités. Reste à savoir si elles déposeront une offre.