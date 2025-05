Petits loyers, services, accompagnement professionnel : des résidences pour aider les 18-35 ans

Les résidences « Kamino » accompagnent les jeunes actifs. (illustration) (Pixabay / StockSnap)

Une offre qui combine logement et accompagnement en insertion professionnelle ? C'est ce que propose Adoma, filiale de CDC Habitat. A Toulouse (Haute-Garonne), l'opérateur immobilier a déjà ouvert trois résidences « Kamino » et une quatrième est dans les tuyaux, rapporte La Dépêche du Midi . De petits appartements meublés destinés à des locataires âgés de 18 à 35 ans, sous conditions de faibles ressources.

Un loyer modéré

« Nous offrons des solutions locatives de transition qui permettent aux jeunes actifs de s’insérer professionnellement et de se lancer dans la vie active » , explique Kamino sur son site Internet . Les résidents peuvent ainsi bénéficier d'un logement abordable et de services tels qu'une blanchisserie ou de la petite maintenance.

Pour postuler en ligne à un appartement, la présence d'un garant n'est pas obligatoire et le dépôt de garantie peut être pris en charge par Action Logement. Une fois les APL déduites, le loyer à Toulouse se situe entre 80 et 100 euros par mois charges comprises.

Accompagner les jeunes vers l'emploi

Les résidences Kamino proposent par ailleurs une équipe dédiée pour aider les locataires dans leurs démarches administratives et professionnelles. Adoma souhaite ainsi être un tremplin vers l'emploi pour les jeunes. « Le taux de rotation avoisine les 40 %, la durée moyenne de séjour varie entre 9 et 12 mois et la vacance est inexistante » , indique à nos confrères Emmanuelle Gregoris, directrice territoriale Occitanie de l'opérateur.

Kamino compte à ce jour 30 résidences et plus de 3 000 appartements sur le territoire. Essentiellement des T1 et T1 bis (entre 18 et 20 m²), pour des personnes seules ou en couple. Le contrat de résidence de base, d’une durée d’un mois tacitement reconductible, prévoit un préavis de congé réduit à 8 jours en cas de changement d’emploi notamment.