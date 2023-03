Qu'est-ce que le « Prêt Avance Rénovation » ?

Les pouvoirs publics français poursuivent leur croisade contre les logements qualifiés de « passoires thermiques ». Dans ce cadre, les dispositifs se multiplient afin d’aider les ménages à rénover leurs biens pour les rendre moins énergivores : conseils, subventions, prêts à taux zéro (PTZ)... Saviez-vous que dorénavant, vous pouvez aussi emprunter de quoi financer vos travaux, et rembourser... Bien plus tard ! Voici ce qu’il faut savoir sur le « prêt avance rénovation ».

Prêt avance rénovation : pourquoi et comment ?

Le PRA (prêt avance rénovation) est un produit financier destiné à aider les propriétaires aux revenus les plus modestes - souvent exclus des emprunts bancaires classiques - à rénover leurs logements. Dans la plupart des cas, il s’agit de biens qui, en termes de performances énergétiques, sont classés F (émettant 56 à 80 kg eq CO2/m².an, et consommant entre 331 et 450 kWh/m².an) ou G (émettant plus de 80 kg eq CO2 / m².an et consommant plus de 450 kWh / m².an). Ces logements ont un impact énergétique très important, que la loi climat et résilience entend restreindre en obligeant leurs propriétaires à effectuer des rénovations d’ici 2028. Problème...Isoler son bien, remplacer ses fenêtres, changer de système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire coûte très cher ! Les diverses subventions représentent certes un coup de pouce, mais les « restes à charge » sont souvent conséquents. Et si l’option PTZ (prêt à taux zéro) permet de constituer un budget travaux, encore faut-il honorer les mensualités pour le rembourser. Pour les ménages qui n’en ont pas la capacité, reste alors la solution du « prêt avance rénovation » : l’Etat avance tout simplement la somme nécessaire, sous la forme d’un prêt hypothécaire garanti à hauteur de 75% par l’Etat, dont le remboursement sera différé dans le temps, sans qu’aucun délai ne soit imposé... Les échéances maximales sont fixées, soit à l’occasion de la revente du bien, soit au décès du propriétaire, à l’occasion de la liquidation de sa succession.

Prêt avance rénovation : quelles sont ses modalités ?

Le financement de vos travaux, dans le cadre du PRA est confié à un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement (à ce jour, seuls la Banque Postale, le Crédit Mutuel et le CIC le proposent). Par ailleurs, les travaux doivent obligatoirement être réalisés par un professionnel labellisé RGE (reconnu garant de l’environnement). Les conditions du prêt (le montant octroyé et le taux d’intérêt) sont fixés par l’organisme prêteur, et varient selon l’âge de l’emprunteur et la valeur estimée du bien. L’obtention du PRA est soumise à limitation de revenus ... Un couple sans enfant, par exemple, doit justifier d’un revenu fiscal de référence inférieur à 28.614 € en région, et 37.739 € en Île-de-France. Même si - en principe - les rénovations du bien permettent d’accentuer sa valeur, il est bon de savoir que la garantie octroyée par l’Etat permet de se prémunir d’une éventuelle moins-value à hauteur de 75%, au moment de sa vente. Enfin, sachez que le PRA peut se cumuler avec les autres dispositifs, locaux et nationaux (MaPrimeRenov', l'éco-PTZ, les certificats d'économie d'énergie, les aides de l'Anah).