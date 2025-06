Fraude : ces 3 arnaques qui ont récemment fait des dizaines de victimes

Attention à ces nouvelles arnaques ( Crédits photo: © Image Flow - stock.adobe.com)

Escroquerie à la carte bancaire, aux tickets prépayés ou même aux cartes Pokémon : les escrocs rivalisent d'imagination. Quelles sont ces 3 arnaques en vogue, et comment éviter d'en faire les frais ?

Pour parvenir à détourner de l'argent, les escrocs renouvellent régulièrement leurs techniques d'arnaque. Au cours de ces derniers mois, trois méthodes ont ainsi donné lieu à des escroqueries d'envergure ayant touché plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, de personnes en France. Quelles sont ces 3 arnaques, et comment les éviter ? Tout ce qu'il faut savoir pour ne pas tomber dans le piège des escrocs .

1. L'arnaque au ticket prépayé PCS

En vente dans les bureaux de tabac, les tickets PCS, ou coupons PCS, sont des cartes de paiement prépayées permettant d'effectuer des paiements et des retraits d'argent. Ces tickets permettent également d'envoyer de l'argent de façon anonyme et intraçable à l'étranger. Une véritable aubaine pour les arnaqueurs, qui se servent de ce moyen de paiement pour escroquer leurs victimes en leur réclamant un transfert d'argent via ticket PCS.

Dans un post Facebook, la Police nationale de l'Ain explique le mode opératoire des escrocs : "Ils vous contactent par téléphone en se faisant passer pour votre banque, en disant que votre compte a été piraté, ou bien encore la police, en prétextant que vous devez régler une amende". S'en suit une demande d'achat d'un coupon PCS dans l'urgence et de transfert d'argent, par exemple pour régler la prétendue amende. Une arnaque qui ferait des dizaines de victimes chaque semaine selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

2. La fraude au faux coursier

Un conseiller bancaire vous appelle pour vous signaler que votre carte bancaire a été piratée ? Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. En revanche, s'il vous demande de confier votre carte bancaire à un coursier, vous êtes en train d'être victime d'une tentative d'arnaque au faux coursier. Une fois à votre domicile, le prétendu coursier de la banque récupère la carte bancaire qui, en réalité, n'a pas été piratée, et vous demande alors son code secret.

Selon le journal Ouest-France, un vaste réseau d'escroquerie et de blanchiment d'argent est en train d'être démantelé sur l'ensemble du territoire français. Plusieurs interpellations ont eu lieu depuis le mois de janvier 2025, et, au total, plus de 160 personnes auraient déjà été victimes de la fraude au faux coursier pour un préjudice estimé se chiffrant à 80 000 euros. L'Institut national de la consommation rappelle que vous ne devez jamais communiquer "vos identifiants bancaires, codes d'accès ou autres codes confidentiels, même si on vous les demande, et ce, même si la personne connaît votre nom, prénom…".

3. L'escroquerie aux cartes Pokémon

100 000 euros : voici le montant total du préjudice estimé en lien avec une arnaque aux cartes Pokémon selon La Provence. Sur la plateforme spécialisée dans la vente aux enchères de cartes Pokémon Whatnot, un faux vendeur a arnaqué une trentaine de personnes en vendant des cartes ou des coffrets Pokémon à des prix alléchants, alors que certaines cartes Pokémon peuvent valoir plusieurs milliers d'euros.

Le principe de cette arnaque ? L'escroc simulait des envois avec de faux bordereaux, puis disparaissait après avoir encaissé l'argent et sans que les acheteurs n'aient reçu les objets achetés. Pendant environ un an, ce faux vendeur a sévi sur Whatnot, et a multiplié les arnaques auprès d'acheteurs français et belges. Depuis, une trentaine de plaintes ont été déposées pour '"escroquerie aux sentiments". La plateforme de vente en ligne de cartes Pokémon a néanmoins déjà procédé au remboursement de certains d'entre eux.