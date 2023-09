Qu’est-ce qu’un fonds à échéance? Quel est son objectif patrimonial?

La diversification est la règle d’or des investisseurs. Dans cette logique, les fonds à échéance peuvent vous intéresser. ( crédit photo : GettyImages )

La forte remontée des taux d’intérêt met en lumière de nouvelles opportunités d’investissement. C’est le cas des fonds obligataires à échéance, également appelés fonds à maturité ou fonds datés. Il s’agit de fonds obligataires dont la durée de vie est déterminée à l’avance. Ce type de placement peut être pertinent dans le cadre d’une stratégie de diversification.

Sommaire:

Le fonds obligataire à échéance est un fonds dont la durée de vie est prédéterminée. Il est composé d’ obligations émises par des entreprises du secteur privé. Ces obligations ont une date d’échéance proche de la date de dissolution du fonds daté. Elle est généralement comprise entre 4 et 6 ans.

À savoir Les obligations sont des titres utilisés par les entreprises ou les États pour emprunter de l’argent sur les marchés financiers. En contrepartie, l’investisseur faisant l’acquisition des obligations reçoit une rémunération. Celle-ci est appelée coupon et correspond aux intérêts de l’emprunt.

Les fonds obligataires à échéance sont le plus souvent gérés par des fonds communs de placement (FCP), selon une stratégie dite de «portage». Le gestionnaire du fonds construit un portefeuille d’obligations sélectionnées dans l’objectif de les conserver jusqu’à leur échéance. Il assure un suivi permanent, tout au long de la vie du fonds, en veillant à encaisser les coupons au fil du temps. Il peut décider de vendre une obligation avant son échéance si le profil de risque de l’entreprise émettrice ne lui semble plus attractif. Au moment de l’échéance, les obligations sont remboursées par les émetteurs et le fonds est dissous.

Tous les émetteurs d’obligations (entreprises privées ou États) sont notés par les agences de notation afin d’évaluer leur solvabilité. Il s’agit de leur capacité à rembourser leur dette auprès de leurs créanciers. Un émetteur dont la notation est favorable propose une obligation dont le risque de défaillance est faible. Il peut donc fixer un taux d’intérêt bas. À l’inverse, un émetteur moins bien noté doit proposer un rendement plus important. Ainsi, il compense un risque de défaut de paiement plus élevé.

• Une durée de placement connue dès le départ

Chaque fonds a une date d’échéance fixe, souvent indiquée dans son nom. Ce type de placement offre une visibilité sur le rendement, via l’encaissement régulier des coupons.

• Une gestion simplifiée

Les fonds datés sont conçus pour atteindre un objectif spécifique à une date précise. Ils sont supervisés par des professionnels de l’investissement. Ces derniers gèrent l’allocation d’actifs et réalisent les ajustements nécessaires pour atteindre l’objectif de départ.

• Une prise de risque limitée

Le marché obligataire est moins fluctuant que le marché des actions. En outre, les fonds datés sont composés d’obligations dont l’échéance est soumise à l’avance. Ils sont donc moins exposés aux aléas des marchés boursiers.

• Une diversification importante

Les fonds à échéance se composent en moyenne de 50 à 100 obligations. La variété des émetteurs et des secteurs d’activité permet de diluer le risque de défaillance.

• Des perspectives de rendement attractives

Si le risque de perte en capital est présent, ces supports visent un objectif de rendement de l’ordre de 4% à 6%.

À noter Prenez garde aux frais pouvant amputer votre rémunération. Ils peuvent intervenir à l’entrée (jusqu’à 5%) ou en cas de sortie anticipée (1%, voire 2%).

Ce type de placement s’adresse à tous les investisseurs. Les fonds à échéance peuvent être détenus au sein d’un contrat d’assurance-vie ou d’un compte-titres. Ils constituent une excellente alternative aux fonds en euros, dont le rendement est moins attractif depuis quelques années.

Détenir des fonds obligataires datés s’avère pertinent dans le cadre d’une stratégie de diversification. En effet, ce placement permet d’optimiser à moyen terme le rapport rendement/risque d’une partie de votre portefeuille. Quand vous avez un profil dynamique, c’est un bon moyen de diminuer la volatilité de votre portefeuille, tout en offrant une perspective de rendement attractive. En outre, un fonds obligataire à échéance constitue une solution pertinente pour la gestion de trésorerie à moyen terme.