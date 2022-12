Quel est le rôle des agences de notation financière?

Les agences de notation ont une influence sur l’actualité financière ( crédit photo : GettyImages )

Les agences de notation influent sur l’actualité financière. Pourtant, peu d’épargnants savent à quoi elles servent ou comment tenir compte de leur avis. Néanmoins, les notes attribuées par ces agences doivent permettre aux épargnants de sélectionner les titres de leurs portefeuilles boursiers.

Sommaire:

Comment fonctionnent les agences de notation financière?

Quels sont les critères utilisés par les agences de notation?

À quoi servent les notes des agences de notation financière?

Quelles sont les 3 principales agences de notation?

Comment fonctionnent les agences de notation financière?

Les agences de notation (en anglais CRA pour Credit Rating Agency ) sont des entreprises privées. Elles ont pour rôle d’évaluer la solvabilité financière des acteurs économiques: entreprises, État, collectivités locales... Elles examinent les émetteurs de titres de dette (les obligations , par exemple). Leur mission est d’apprécier la capacité de ces émetteurs de dette à faire face à leurs engagements financiers. Il s’agit de mesurer le risque de faillite ou de non-remboursement. Ce risque se traduit sous la forme d’une note. Pour la déterminer, les agences de notation construisent des scénarios financiers prévisionnels et évaluent leur probabilité. Elles tentent de comprendre la structuration des coûts et des revenus de l’emprunteur.

Dans un marché financier globalisé, les investisseurs ignorent l’identité des émetteurs de titres. Les agences de notation produisent et diffusent des informations financières faciles à interpréter, pour les besoins du marché comme des investisseurs. Grâce à leurs analyses, elles sont en mesure de déterminer le risque encouru en prêtant à telle entreprise, collectivité ou État. Ces institutions disposent donc d’un pouvoir conséquent. En effet, les professionnels s’appuient sur leurs conclusions pour déterminer où placer leur argent. Quand une entreprise ou un État cherche à lever des fonds, la note établie par une agence a un impact décisif sur le taux auquel ils pourront emprunter. Si la note est mauvaise, le taux d’emprunt est élevé. Cette note peut varier au fil du temps car elle traduit l’estimation de la solvabilité à un instant donné.

Quels sont les critères utilisés par les agences de notation?

Les notes établies par les agences de notation tiennent compte de critères quantitatifs et qualitatifs. Ainsi, pour un État souverain, les analystes prennent en compte:

le taux de croissance,

la capacité à lever l’impôt,

l’évolution prévisible des dépenses en fonction de la politique budgétaire,

sa stabilité politique

le contexte macroéconomique.

Pour évaluer la fiabilité d’une entreprise, elles s’appuient sur:

sa rentabilité financière globale,

la rentabilité des capitaux investis,

le niveau d’endettement,

la flexibilité financière,

la liquidité,

les perspectives de développement commercial et financier,

sa stratégie ou sa gouvernance .

À quoi servent les notes des agences de notation financière?

Le croisement de ces différents critères permet d’obtenir une note. Une appréciation réservée débouche sur un taux d’intérêt élevé. En effet, les investisseurs réclament un rendement plus important en contrepartie du risque. À l’inverse, plus la notation ( rating ) est favorable, plus le taux d’intérêt est faible. En matière d’investissement, le couple risque/rendement est toujours lié. Si l’un des deux est important, l’autre l’est potentiellement aussi. Ainsi, États et entreprises sont particulièrement vigilants aux notes des agences de notation. Toute baisse peut engendrer une plus grande difficulté à emprunter, et un coût plus important en raison de taux d’intérêt plus élevés.

On distingue plusieurs types de notes: les notes à court terme, dont la validité est inférieure à 12 mois, et celles à long terme. Une note peut être associée à une mise sous surveillance. Cela signifie qu’elle est susceptible d’évoluer dans les trois mois à venir.

Le système de notation diffère d’une agence à l’autre, car chacune possède sa propre méthode d’évaluation. Les notes s’établissent de A à D, avec des échelons intermédiaires. Elles peuvent être accompagnées des signes «+» ou «−» ou d’un chiffre. Une note élevée indique un risque faible. La note AAA désigne une bonne solvabilité. CCC indique un risque très important de non-remboursement. D traduit une situation de faillite de l’emprunteur.

Quelles sont les 3 principales agences de notation?

Le marché mondial de la notation est dominé par trois agences. Dans son dernier rapport annuel sur les agences de notation publié en décembre 2021, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA pour European Securities and Markets Authority) révèle que trois agences totalisent 92% du marché de la notation au sein de l’Union européenne. En tout, 27 agences existent.

Ces trois agences de notation sont:

S&P Global Rating, plus connue sous le nom de Standard & Poor’s. Issue de la fusion de Standard Statistics Co et de Poor’s Publishing Co en 1941, l’agence est détenue par l’éditeur américain McGraw Hill. Son siège est à New York. Elle concentre 51,77% du marché européen de la notation.

Moody’s Investors Service. Créée par John Moody en 1909, Moody’s est une société américaine cotée et indépendante. Elle est détenue à hauteur de 13% par le milliardaire Warren Buffett. Selon l’AEMF, Moody’s détient un tiers (33,12%) du marché européen de la notation.

Fitch Ratings. Cette agence, créée par John Knowles Fitch en 1913, est basée à Londres. Jusqu’en 2006, elle était détenue à 100% par le groupe français Fimalac, fondé par Marc Ladreit de Lacharrière. Depuis 2018, elle appartient en totalité au groupe de médias américain Hearst. La part de Fitch Ratings s’établit à 17,55%.