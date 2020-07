Préparer sa retraite : PER ou assurance vie ?

Quel produit d'épargne privilégier pour préparer sa retraite ? (Crédit photo: 123RF)

Assurance vie ou PERIN (PER Individuel) : quel produit d'épargne privilégier pour préparer sa retraite ?

En phase d'épargne

Les avantages fiscaux sur les versements

Les versements effectués sur un PERIN sont déductibles des revenus imposables. Pour un salarié, il est possible de déduire tous les ans jusqu'à 10% des revenus de l'année précédente, dans la limite de 32 419 euros pour les versements effectués en 2020. Pour les TNS (travailleurs non-salariés), les versements sont déductibles des bénéfices imposables (BIC ou BNC) dans la limite de 76 102 euros pour les versements effectués en 2020. L'épargnant a le droit de choisir de ne pas bénéficier de l'avantage fiscal sur les versements. Dans ce cas, il aura un avantage fiscal à la sortie.

Les versements effectués sur un contrat d'assurance vie n'ouvrent droit à aucun avantage fiscal à l'entrée.

La disponibilité de l'épargne

L'épargne versée sur un contrat d'assurance vie est disponible à moment. Il est ainsi possible d'effectuer un rachat, total ou partiel, quand bon vous semble. En cas de rachat, la fiscalité varie en fonction de l'ancienneté du contrat et de la date du versement. Ainsi, pour les rachats effectués sur un contrat de plus de 8 ans, les gains sont exonérés d'impôt jusqu'à 4 600 euros pour un célibataire (9 200 euros pour un couple) et ne sont soumis qu'aux prélèvements sociaux (17,2%).

En revanche, côté PERIN, l'épargne versée est bloquée jusqu'au départ à la retraite. Avant cette date, il n'est donc pas possible d'en disposer, sauf si vous êtes dans un des cas de sortie anticipée prévu par la loi, comme par exemple l'achat de la résidence principale, l'expiration des droits aux allocations chômage, l'invalidité, le décès de l'époux ou du partenaire de Pacs.

Transférabilité de l'épargne

Pendant la phase d'épargne, il est possible de transférer le PERIN dans un autre établissement de son choix, tout en conservant les droits acquis. Attention, dans certains cas, il sera nécessaire de payer des frais de transfert.

L'assurance vie n'est pas transférable dans un autre établissement. Il est néanmoins possible d'effectuer un transfert d'un contrat vers un autre chez le même assureur.

À la retraite

Qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance vie ou d'un PERIN, il est possible de disposer de son épargne soit sous forme de capital, soit sous forme de rente viagère.

La sortie en capital

Côté assurance vie, la fiscalité est celle des rachats : pour un contrat de plus de 8 ans, les gains sont exonérés d'impôt jusqu'à 4 600 euros pour un célibataire (9 200 euros pour un couple) et se sont soumis qu'aux prélèvements sociaux (17,2%).

Côté PERIN, pour les versements qui ont donné lieu à déduction du revenu imposable pendant la phase d'épargne, le capital est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et les produits du capital sont soumis à la flat tax (30%). Pour les versements qui n'ont pas donné lieu à déduction des revenus imposables, seuls les produits du capital sont soumis à la flat tax.

La sortie en rente viagère

La rente viagère de l'assurance vie est soumise à l'impôt sur le revenu suivant le régime des rentes à titre onéreux : seulement une partie de la rente est soumise à l'impôt. Cette partie est variable selon l'âge du rentier au moment du premier versement de la rente. Ainsi, à la date du premier versement, la fraction imposable est de :

70% avant 50 ans,

50% entre 50 et 59 ans,

40% entre 60 et 69 ans,

30% après 69 ans.

Côté PERIN, pour les versements qui ont donné lieu à déduction des revenus imposables, la rente viagère sera soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime des rentes à titre gratuit : la rente est imposable selon le régime de droit commun des pensions de retraite, avec l'application d'un abattement forfaitaire de 10%. Pour les versements qui n'ont pas donné lieu à déduction des revenus imposables, la rente est alors soumise à l'impôt sur le revenu suivant le régime des rentes à titre onéreux, comme pour l'assurance vie.

Conclusion

L'assurance vie présente l'avantage de la disponibilité de l'épargne et donc de la possibilité de pouvoir utiliser son épargne à tout moment, avec un avantage fiscal à la sortie. Le PERIN permet de bénéficier d'un avantage fiscal pendant la phase d'épargne : dans ce cas, le capital ou la rente sont soumis à l'impôt à la sortie, mais en principe, à un taux marginal moindre qu'en phase d'épargne puisque les revenus diminuent une fois à la retraite.