Première déclaration d’impôt en 2024: ce qu’il faut savoir

Dates et explications pour remplir votre première déclaration d’impôt en 2024

Sommaire:

Déclaration d’impôt 2024: les dates à retenir

Dans quels cas devez-vous faire votre première déclaration d’impôts?

Comment remplir votre première déclaration d’impôt?

Les revenus à déclarer lors de votre déclaration d’impôt

Les exonérations dont vous pouvez bénéficier lors d’une première déclaration d’impôt

En 2024, certains contribuables doivent effectuer leur première déclaration. Il est indispensable de respecter les délais fixés par l’administration fiscale, sous peine d’une majoration d’au moins 10% du montant dû.

La déclaration en ligne des revenus 2023 débute le 11 avril 2024. La date limite dépend de votre département:

01 au 19, et non-résidents: 23 mai 2024

20 au 54: 30 mai 2024

55 au 974/976: 6 juin 2024

Il est possible d’effectuer votre déclaration sur l’appli mobile impots.gouv. Si vous faites une déclaration papier, elle doit être envoyée avant le mardi 21 mai 2024.

Dans quels cas devez-vous faire votre première déclaration d’impôts?

La date de votre première déclaration d’impôt dépend de votre situation:

Vous êtes majeur et vous n’êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents: vous devez effectuer une déclaration de revenus personnelle ,

, Vous êtes âgé de moins de 21 ans au 1er janvier 2023: vous pouvez être rattaché au foyer fiscal de vos parents, ou faire votre propre déclaration ,

, Vous avez plus de 21 ans au 1er janvier 2023: vous devez remplir une déclaration . Toutefois, vous pouvez continuer à faire partie du foyer fiscal de vos parents si vous êtes étudiant et âgé de moins de 26 ans (au 1er janvier 2023). Dans ce cas, vos éventuels revenus sont intégrés à la déclaration de vos parents.

À noter La déclaration annuelle des revenus aux impôts sert à: Calculer votre impôt sur le revenu 2024 au titre des revenus et charges 2023, Calculer votre taux de prélèvement à la source applicable de septembre 2024 à août 2025, Déterminer votre Revenu Fiscal de Référence (RFR).

Comment remplir votre première déclaration d’impôt?

Quand vous devez remplir votre déclaration d’impôt pour la première fois, l’administration fiscale vous adresse un courrier. Il contient votre numéro fiscal unique et un numéro d’accès. Grâce à ces éléments, vous pouvez créer votre espace particulier sur impots.gouv.fr et remplir votre déclaration en ligne. Vous devez choisir un mot de passe. Pour le revenu fiscal de référence, saisissez le chiffre «0».

Si vous n’avez pas reçu de courrier, les services fiscaux doivent procéder à la vérification de votre identité. Pour cela, vous devez communiquer les informations suivantes, soit au guichet, soit par courrier postal:

État civil,

Adresse postale,

Copie d’une pièce d’identité,

Adresse email.

Après vérification de ces éléments, vous recevez un mail confirmant votre accès au site pour créer votre espace particulier. Toutefois, vous ne pouvez pas effectuer votre première déclaration en ligne. Vous devrez remplir une déclaration papier en téléchargeant le formulaire n°2042.

À savoir Non imposable, vous devez quand même remplir une déclaration de revenus. Vous recevrez un avis de non-imposition. Il est nécessaire pour calculer le revenu fiscal de référence (RFR), déterminant si vous pouvez bénéficier de certaines aides sociales (bourse, demande de logement social…)

Les revenus à déclarer lors de votre déclaration d’impôt

À l’administration fiscale, vous déclarez:

- Les revenus perçus dans le cadre d’une activité salariée, y compris les salaires de vos contrats d’apprentissage ou de professionnalisation,

- Vos indemnités et gratifications de stages en entreprise,

- Vos revenus d’activité non salariée: bénéfices non commerciaux (BNC), bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Les exonérations dont vous pouvez bénéficier lors d’une première déclaration d’impôt

Si vous avez exercé une activité en parallèle de vos études (job étudiant, job d’été), vous bénéficiez d’une exonération annuelle égale à 3 fois le montant du Smic mensuel, soit 5204 euros pour 2023. Si vous êtes en apprentissage ou si vous avez perçu des indemnités de stage en entreprise, vous bénéficiez d’une exonération égale au montant annuel du Smic (20.815 euros en 2023). Vous devez déclarer la partie de vos salaires dépassant cette somme.

Certains revenus sont totalement exonérés d’impôt:

Les indemnités versées dans le cadre de stages obligatoires de moins de 3 mois faisant partie de votre cursus,

Les bourses d’études accordées suivant des critères sociaux,

L’Aide Personnalisée au Logement (APL).

