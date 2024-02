5 conseils pour les jeunes conducteurs: comment réduire le coût de votre assurance auto?

Les jeunes fraîchement diplômés du permis de conduire peuvent avoir recours à des astuces pour réduire les coûts de leur assurance automobile. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Jeune conducteur: votre assurance auto est deux fois plus élevée que celle des autres

Astuce jeune conducteur n°1: Choisir une formule d’assurance adaptée

Astuce jeune conducteur n°2: Opter pour la conduite accompagnée

Astuce jeune conducteur n°3: Se déclarer conducteur secondaire ou choisir une offre famille

Astuce jeune conducteur n°4: Assurer votre voiture au kilomètre

Astuce jeune conducteur n°5: Bien choisir votre véhicule

Les jeunes conducteurs sont considérés comme des profils à haut risque par les compagnies d’assurance. En conséquence, ces dernières pénalisent leur manque d’expérience. Elles leur appliquent des surprimes: jusqu’à 100% la première année, 50% la deuxième et 25% la troisième. Selon le baromètre de l’assurance auto de janvier 2024 du comparateur Assurland, les jeunes conducteurs payaient 1400 euros par an en moyenne en 2023 pour leur assurance auto. Les autres conducteurs payaient 651 euros en moyenne sur la même période. Il existe des astuces pour réduire le montant de la cotisation annuelle.

Astuce jeune conducteur n°1: Choisir une formule d’assurance adaptée

Il existe 3 garanties différentes pour les conducteurs de voiture. Le prix de la cotisation dépend de l’étendue de la couverture:

- L’assurance au tiers couvre les dommages matériels et corporels causés à un tiers. Il s’agit du minimum requis par la loi pour pouvoir circuler. Cette formule est la moins chère. En cas d’accident, la facture peut vite grimper.

- L’assurance intermédiaire («tiers amélioré») comporte une garantie responsabilité civile renforcée et des garanties supplémentaires concernant les incendies, le vol ou le bris de glace.

- L’assurance tous risques est le contrat le plus protecteur et le plus cher. Il vous couvre contre tous les dommages et tous les accidents, y compris lorsque votre responsabilité est engagée.

Astuce jeune conducteur n°2: Opter pour la conduite accompagnée

La conduite accompagnée, ou Apprentissage Anticipé de la Conduite (AAC), permet aux jeunes de conduire dès l’âge de 16 ans, en présence d’un tuteur. Compte tenu de l’expérience accumulée, la période de mise à l’épreuve est ramenée de 3 ans après l’obtention du permis de conduire à 2 ans. De plus, l’expérience de conduite est prise en compte dans le calcul du prix de l’assurance auto. Ainsi, la surprime est divisée par deux: elle est de 50% au maximum la première année, et de 25% maximum la deuxième année. Certains assureurs la suppriment totalement.

À noter Il est possible de réaliser un stage «postpermis» entre 6 mois et 12 mois après l’obtention du diplôme pour bénéficier d’une réduction de la période probatoire. Après ce stage, elle est raccourcie de 3 à 2 ans pour les formations traditionnelles et de 2 ans à 1 an et demi pour la conduite accompagnée.

Astuce jeune conducteur n°3: Se déclarer conducteur secondaire ou choisir une offre famille

Pour réduire votre assurance auto de jeune conducteur, vous pouvez demander à être déclaré comme conducteur secondaire ou occasionnel du véhicule de l’un de vos parents. Cela permet d’éviter de payer la franchise majorée. De plus, vous cumulez du bonus, à condition de n’avoir aucun accident responsable. Il faut être de bonne foi: se déclarer conducteur secondaire alors que l’on est en réalité le principal conducteur du véhicule constitue une fraude à l’assurance. En cas de sinistre, l’assureur peut refuser de vous couvrir.

Vous pouvez également penser aux offres «familles»: certaines compagnies d’assurance proposent une remise aux jeunes conducteurs si leurs parents sont déjà clients et bénéficient d’un bonus. D’autres n’appliquent pas de surprime. Les jeunes souhaitant faire assurer leur véhicule ont donc intérêt à commencer par se renseigner auprès de l’assureur de leurs parents.

Astuce jeune conducteur n°4: Assurer votre voiture au kilomètre

Certaines compagnies d’assurances proposent des tarifs «petit rouleur». La prime d’assurance est modulée en fonction du kilométrage. Celui-ci est mesuré au moyen d’un boîtier connecté installé dans le véhicule. D’autres assureurs vont plus loin et récompensent le mode de conduite, en analysant les accélérations, la vitesse dans les virages ou le freinage.

Astuce jeune conducteur n°5: Bien choisir votre véhicule

Le prix d’une assurance automobile varie en fonction du véhicule à assurer. Plus le véhicule est récent et puissant, plus le montant de la cotisation est élevé. En choisissant une voiture d’occasion, de faible cylindrée et de faible valeur, vous faites des économies substantielles sur votre assurance auto. En outre, certaines compagnies refusent de prendre en charge les véhicules les plus puissants lorsque le conducteur est en période probatoire.