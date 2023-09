Pourquoi la prime d'activité peut limiter les bénéfices d'une augmentation de salaire

Pour faire les calculs, un outil en ligne est mis à la disposition du public par la Caisse d’allocations familiales (Caf). (illustration) (Cobanams / Pixabay)

La prime d'activité pourrait être revalorisée. Ce dispositif dégressif baisse au fur et à mesure que les revenus augmentent. En fonction des profils des bénéficiaires du dispositif, tous n'enregistreront donc pas la même hausse du pouvoir d'achat en cas d'augmentation de salaire, ont montré des simulations.

Mise en place en 2015, la prime d'activité a « pour objet d'inciter les travailleurs (salariés ou non salariés) aux ressources modestes, à exercer ou reprendre une activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir d'achat », rappelle la plateforme Service-Public . En janvier 2019, à la suite du mouvement des gilets jaunes, le dispositif avait fait l'objet d'une revalorisation. Il pourrait être à nouveau revu à la hausse par l’exécutif afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Français concernés, indique Capital .

Une aide qui peut s'arrêter

Pour percevoir la prime d'activité, il faut entre autres résider en France, être âgé d’au moins 18 ans et avoir une activité salariée ou indépendante. D'autres critères, comme la composition du foyer, sont pris en compte. Point important, le coup de pouce est dégressif. Plus vos revenus augmentent, plus elle baisse, au point de disparaître au-delà d'un certain seuil. On ne touche ainsi plus la prime lorsqu'on est célibataire sans enfant et qu'on gagne l'équivalent d'1,5 SMIC.

Le site d'information a calculé les conséquences d'une hausse de salaire de 5 % sur le niveau de la prime d'activité, en prenant comme exemples trois profils : un célibataire sans enfant, un couple sans enfant et un couple avec deux enfants, ne percevant que des revenus salariaux. Les simulations ont été effectuées avec l'outil en ligne mis à la disposition du public par la Caisse d’allocations familiales (Caf).

Trois profils étudiés

Un célibataire au salaire net de 1 747 euros et bénéficiant d'une augmentation de salaire de 5 % (88 euros) va en fait voir ses revenus augmenter de 54 euros. Car dans le même temps, en raison de la hausse de ses revenus, il perdra 34 euros de prime d'activité. Pour un couple sans enfant, qu'il touche le SMIC net ou plus, le gain sera notable. En considérant des revenus de 3 000 euros et une augmentation de 150 euros, la hausse globale va atteindre 94 euros, en tenant compte de la baisse de la prime d'activité.

Les perdants d'une augmentation de 5 % sont le couple et ses deux enfants. En prenant en compte leurs revenus théoriques de 3 494 euros constitués par deux salaires nets, les salariés vont bénéficier d'une hausse globale de 27 euros, alors que leur salaire aura quant à lui augmenté de 175 euros.