Pénurie de locations: c’est en région PACA que la situation se dégrade le plus

INFOGRAPHIES - Une offre qui se raréfie et une demande qui explose: le marché locatif, comme celui de la transaction, subit de plein fouet l’envolée des taux.

L’offre fond comme neige au soleil et la demande explose. Les ingrédients bien connus d’un marché qui se grippe . La preuve en deux chiffres: l’offre de biens en France a fondu de 34% en un an, selon une étude de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim). Ainsi, la moitié des agences dispose entre 1 et 9 biens en location. Et 10% n’en ont aucune! C’est dans le sud que cette pénurie est la plus forte (voir ci-dessous) : l’offre a ainsi dégringolé de 43% dans la région PACA - 88% des agences ont moins de 10 biens à louer - et de 38% en Nouvelle-Aquitaine, à en croire la Fnaim. À Paris aussi, la liste de biens à louer est en chute libre: -40%.

Parmi les explications de cette pénurie de logements, beaucoup de propriétaires préfèrent vendre leur logement énergivore plutôt que de réaliser des travaux, trop coûteux. « Les propriétaires bailleurs, malmenés par les pouvoirs publics, font face depuis quelques années à une surenchère de contraintes qui ne s’arrête jamais: encadrement des loyers, permis de louer, obligation de rénovation énergétique, explosion des taxes foncières , déplore Loïc Cantin président de la Fnaim. Depuis 18 mois, l’équilibre économique de l’investissement locatif se retrouve d’autant plus bouleversé que l’inflation et la hausse du coût de l’énergie n’épargnent personne, et les propriétaires ont été affectés par le gel de la hausse de l’IRL .»

Côté demande, c’est l’inverse: elle s’est envolée de 23%, en un an. Plus de la moitié (55%) des agences reçoit entre 10 et 49 demandes pour un bien mis en location. Et cet effectif ne cesse de s’envoler, pour les deux tiers des agences interrogées par la Fnaim. Comme pour l’offre, c’est la région PACA (+42%) et Paris (+36%) qui se trouvent en tête de classement des endroits où la demande de location a le plus flambé.

En cette rentrée universitaire, les étudiants se pressent dès qu’une annonce est publiée en ligne. Sans compter qu’ils doivent faire face à une nouvelle concurrence. « La hausse des taux de crédits empêche beaucoup de ménages de devenir propriétaires, freinant la mobilité du parc locatif. Plutôt que d’acheter un logement plus petit que prévu, ils restent locataires », analyse Loïc Cantin. Ce crédit plus cher pénalise davantage les jeunes qui sont les plus à mêmes de passer du statut de locataire à celui de primo-accédant. « Je me suis dit que j’allais rester locataire toute ma vie, ça m’a démoralisé. » À l’instar de beaucoup de jeunes actifs, Jérémy, la trentaine, désespère de ne pas pouvoir devenir propriétaires. Et pourtant, il est cadre, en CDI et touche un «très bon salaire ».