Passoires énergétiques : Faut-il se lancer dans les travaux ?

Très peu efficace sur le plan énergétique, une passoire énergétique contribue à des factures d'énergie élevées pour les occupants et a un impact négatif sur l'environnement en augmentant la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi le gouvernement a décidé en 2022 d'interdire progressivement la location de passoires thermiques et de contraindre la vente de ces logements.

Alors que certains ne savent plus quoi faire pour s'en sortir, d'autres y voient une aubaine comme les investisseurs immobiliers. Alors, acheter une passoire thermique pour la rénover : une bonne idée ?

Qu'est-ce qu'une passoire énergétique ?

Une passoire énergétique, aussi appelée passoire thermique , caractérise simplement une habitation qui présente une très mauvaise performance énergétique, car elle perd beaucoup d'énergie à cause de ses fenêtres, de son toit, de son isolation globale, de son système de chauffage, etc.

Pour savoir si un logement est une passoire énergétique, rien de plus simple.

Il suffit de consulter son Diagnostic de Performance Energétique (DPE) . Ce dernier est une échelle de notation permettant d'évaluer la performance énergétique d'une habitation, notamment en fonction de sa consommation d'énergie et de ses émissions de gaz à effet de serre.

Les passoires énergétiques regroupent les logements dont le DPE est représenté par les lettres F ou G, soit 5,2 millions d'habitants au 1er janvier 2022.

Quels travaux de rénovation énergétique entamer ?

Afin de maximiser l'efficacité de vos efforts visant à améliorer votre DPE, vous devez bien comprendre le fonctionnement du nouveau DPE entré en vigueur en 2022. Après cela, vous devez procéder à un audit énergétique qui vous permettra de cibler les travaux de rénovation les plus appropriés pour augmenter la performance énergétique de votre logement.

En règle générale, lorsqu'il s'agit d'améliorer l'efficacité énergétique d'un logement, l'attention se porte principalement sur les zones qui présentent des problèmes d'isolation . Ces zones comprennent souvent les fenêtres, les combles, la toiture, les canalisations et le sol, car ils sont des points potentiels de pertes d'énergie et/ou de gain de chaleur non désirée.

En plus de l'isolation, la qualité de la ventilation, du système de chauffage et de l'éclairage sont aussi des points importants à prendre en compte.

L'importance de la ventilation ne doit pas être sous-estimée, car elle influence la santé des occupants et la régulation de l'humidité au sein du logement. Parallèlement, le système de chauffage figure généralement parmi les principaux contributeurs à la consommation d'énergie d'une habitation, tandis que l'éclairage constitue également une part considérable de la consommation énergétique totale d'un foyer.

Face à l'ampleur et au prix des travaux devant une réglementation toujours plus exigeante, de nombreux propriétaires de passoires thermiques cherchent à se débarrasser de leurs logements qui sont souvent vendus avec une décote importante.

Est-ce une bonne idée d'investir dans une passoire thermique pour la rénover dans le but de faire augmenter sa valeur à la revente ?

Oui - notamment si votre projet est un investissement locatif. Mais attention ! Il est nécessaire que vous fassiez cela de manière stratégique et que vous ayez toujours en tête quelques facteurs.

D'abord, vous devez impérativement comprendre comment fonctionne la rénovation énergétique dans le cadre du DPE. Vous saurez alors sur quoi vous concentrer, mais aussi comment éviter de faire baisser votre note par un simple manque de connaissance ou une étourderie.

Il est parfois surprenant de constater à quel point un simple changement peut avoir un impact significatif sur la notation du DPE comme la mise en place d'un ballon d'eau chaude thermodynamique par exemple.

Vous devriez aussi vous renseigner sur les meilleures façons de bénéficier d'aides, de subventions, de déductions d'impôts ou d'autres incitations financières.

En cas de travaux de rénovation énergétique d'un bien destiné à un investissement locatif par exemple, le coût des travaux peut être déduit de vos impôts sur les revenus financiers.

De plus, vous devriez toujours faire réaliser vos travaux par un artisan qui est certifié RGE, c'est-à-dire Reconnu Garant de l'Environnement. Au-delà de vous offrir un gage de qualité, cela vous permet aussi de profiter de certaines aides financières du gouvernement.

Prenez aussi le temps de connaître le marché local. Assurez-vous qu'il existe une demande pour des biens immobiliers rénovés et économes en énergie dans votre région avant de vous lancer dans l'achat d'une passoire énergétique à rénover.

Enfin, gardez à l'esprit que la rénovation de certains types de biens immobiliers peut être plus complexe que d'autres. Par exemple, les petites surfaces ou les logements en rez-de-chaussée avec des sous-sols non chauffés peuvent présenter des défis particuliers lorsqu'il s'agit d'améliorer leur efficacité énergétique.

De plus, avec les logements en copropriété, il faut aussi prendre en compte le rôle de la copropriété dans l'obtention des autorisations pour certains travaux.