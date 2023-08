Hausse des taux : faut-il encore se positionner sur le marché immobilier ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les hausses des taux directeur se succèdent à un rythme inédit depuis plusieurs décennies. Cela n'est évidemment pas sans incidence sur le marché immobilier. Ainsi, pour la première fois depuis de très longues années le marché immobilier marque le pas. Pourtant, l'inflation a d'ordinaire plutôt tendance à favoriser le marché immobilier car cet actif tangible rassure.

Difficile dans ce contexte de savoir sur quel pied danser ! Est-il encore pertinent aujourd'hui d'investir sur le marché immobilier ? Découvrez notre état des lieux du marché immobilier et les perspectives sur les taux des crédits immobiliers afin de prendre les bonnes décisions d'investissement.

Des taux au plus haut depuis des décennies

En 2023, le taux moyen du crédit immobilier atteint en moyenne au mois de juin les 3,45 %, et un taux de 3,29 % au 2ème trimestre. En juin, sur 15 ans, le taux moyen est de 3,32 %, de 3,51 % sur 20 ans, et 3,69 % sur 25 ans (chiffres : L'observatoire Crédit logement / CSA). Et le début de l'année la hausse des taux a été de 18 points de base en moyenne par mois retenez toutefois que la hausse a été plus marquée au premier trimestre (23 pdb par mois) qu'au 2ème trimestre (14 pdb par mois).

La situation ne devrait pas évoluer favorablement dans les mois à venir. En effet, l'inflation est toujours très forte et conduit la Banque centrale européenne, à la suite de la Fed, a augmenté encore ses taux directeurs le 27 juillet. Cette augmentation des taux aura bien sûr encore pour conséquence l'augmentation des taux des crédits immobiliers.

Ce scénario était déjà envisagé par l'exécutif lorsqu'il a, lors du CNR logement, fait part du maintien de la mensualisation du taux d'usure qui permet de remonter les taux des crédits immobiliers rapidement.

Un marché immobilier au ralenti

Le coût du crédit est donc bien plus important désormais ce qui a pour conséquence de freiner l'accès à la propriété de nombreux ménages. Le pouvoir d'achat immobilier est en forte baisse en 2023. Au 2ème trimestre 2023, sur un an, la surface achetable a reculé de 5,4 m² selon l'Observatoire Crédit logement. Et si l'on, considère la perte du pouvoir d'achat depuis 2020, c'est même 18 m² en moins que les Français ne peuvent plus s'offrir selon Maël Bernier porte-parole de Meilleurtaux.

Évidemment, cette situation sur le marché des taux immobiliers entraîne une contraction du marché immobilier. Les transactions se font moins nombreuse. On devrait arriver à fin 2023 à un total de 950 000 transactions immobilières sur l'année, soit une baisse de 15 % par rapport à 2022 et un niveau extrêmement bas jamais atteint depuis 7 ans.

Il faut dire que de très nombreux particuliers ne peuvent plus investir. C'est notamment le cas des primo-accédants, malgré les aides qui leur sont octroyées. De nombreux projets sont reportés ou annulés. C'est un particulier y sont contraints. Pour d'autres cela est davantage une décision financière. On peut en effet se demander si c'est réellement le bon moment pour investir dans l'immobilier.

Mais un marché immobilier qui recèle encore des opportunités

Alors certes acheter un bien devient de plus en plus cher compte tenu de la hausse des taux des crédits immobiliers, mais il ne faut pas non plus oublier que les prix n'augmentent plus, voire ont tendance à baisser ; qu'il s'agisse de la résidence principale, avec un prix du mètre carré en baisse à Paris par exemple, ou bien de la résidence secondaire avec un léger reflux des prix sur la côte bretonne par exemple.

Ensuite, rappelons que même si les taux des crédits immobiliers sont à des niveaux inédits depuis des décennies il reste encore inférieur à l'inflation.

Enfin n'oublions pas que l'investissement immobilier doit s'envisager sur le très long terme. Et si le prix d'achat reste identique les taux, eux, évoluent sur plusieurs dizaines d'années, et il est possible de renégocier son crédit immobilier.

Attention tout de même : avant de choisir de concrétiser ou non un investissement immobilier mieux vaut bien analyser le marché mais aussi prendre en compte votre profil d'investisseur, votre situation patrimoniale, et bien sûr le type d'investissement que vous voulez réaliser. Compte tenu des frais et impôts de transactions immobilières et du coût du crédit, la durée d'amortissement d'une acquisition immobilière se rallonge, prenez bien cela en compte si vous souhaitez réaliser un investissement locatif.