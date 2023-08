Pass’Sport : l’aide de 50 euros destinée aux enfants et aux jeunes adultes arrivera bientôt par mail

Le code est à usage unique et doit être utilisé avant le 1er janvier 2024 Illustration. (Pixabay / jatocreate)

Pour la troisième année consécutive, le gouvernement reconduit le Pass’Sport, le dispositif permettant d’obtenir 50 euros de réduction sur sa licence sportive. Il s’agit d’un code qui sera cette année envoyé par mail avant la fin du mois d’août. Pour les étudiants boursiers, il faudra cependant attendre le mois d’octobre 2023.

L’an passé, 1,2 million de personnes avaient pu en bénéficier. Mis en place en 2021 pour inciter les enfants et les jeunes adultes à faire du sport, le Pass’Sport devrait être délivré cette année « au cours de la dernière semaine du mois d’août 2023 » pour la plupart des bénéficiaires, selon le ministère des Sports. Les autres devront attendre quelques semaines de plus, rapporte MoneyVox , jeudi 24 août 2023.

Ce dispositif a été créé en marge des Jeux olympiques de Paris 2024, afin de faire de la France « une nation sportive » , comme le rappelle Capital . Il permet aux enfants et aux jeunes adultes bénéficiant d’allocations de rentrée, de bourses d’enseignement supérieur ou encore d’allocations handicapés, de recevoir une réduction de 50 euros sur leur licence sportive. Cette aide est destinée aux enfants et étudiants de moins de 28 ans et aux personnes en situation de handicap de moins de 30 ans.

En octobre pour les étudiants boursiers

Pour profiter de cette réduction, il n’y a rien à faire de particulier. Il suffit d’attendre de recevoir un mail du ministère des Sports. « Cet email contient un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une déduction de 50 euros au moment de l’inscription dans un club sportif éligible » , a fait savoir le ministère des sports.

Ces mails devraient donc être envoyés avant la fin du mois d’août, à l’exception de ceux destinés aux étudiants boursiers qui ne seront envoyés qu’en octobre. Si vous n’avez toujours pas reçu le vôtre en septembre, il est fortement conseillé de vérifier les spams de sa messagerie. Si aucun code n’y figure, il est également possible de se rendre sur le portail web du dispositif afin de le récupérer.

Valable jusqu’au 31 décembre 2023

Le ministère tient tout de même à préciser qu’aucun virement bancaire ne sera effectué. La réduction ne s’applique que lors du paiement de l’adhésion au club. Les 50 euros seront ainsi directement versés à l’association sportive après présentation du code. Ce dernier peut être utilisé qu’une seule fois et court jusqu’au 31 décembre 2023.