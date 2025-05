J’investis mon argent : 7 erreurs fréquentes à éviter quand on débute

Shutterstock

Découvrez les erreurs en investissement les plus courantes et comment les éviter facilement pour construire un patrimoine solide, sans pression ni jargon.

Quand on commence à investir, on pense souvent bien faire. On se fie à son instinct, à ce qu'on a vu passer sur les réseaux ou entendu autour d'un café. Pourtant, entre les conseils mal interprétés, les emballements trop rapides ou les choix faits sans vraie stratégie, les erreurs à éviter sont nombreuses — et parfois coûteuses. Heureusement, il suffit souvent de les repérer pour avancer plus sereinement.

1 – Croire qu'un achat malin est un investissement

Une voiture neuve ? Un nouveau canapé ? Ce sont de belles dépenses — mais ce n'est pas vraiment investir. Un vrai investissement, c'est de l'argent placé pour grandir avec le temps. La frontière entre “je me fais plaisir” et “je fais fructifier mon argent” n'est pas toujours évidente, mais elle change tout.

2 – Suivre la tendance sans réel plan

Un conseil lu sur Insta, une amie qui cartonne en crypto, et hop, on veut faire pareil. Sauf que sans cap, on navigue à vue. Investir, ça demande un peu de recul. Pourquoi on investit ? Pour un projet pro ? Un voyage dans deux ans ? Un petit nid pour sa retraite ? Prendre le temps de se poser ces questions évite bien des regrets.

3 – Mettre toutes ses économies dans le même panier

On l'a toutes fait : tout miser sur la bonne idée du moment. Sauf que si elle ne marche pas, aïe. C'est là que le mot magique entre en jeu : diversifier. Répartir entre plusieurs types de placements (épargne, actions, immobilier, etc.) permet de mieux encaisser les coups durs. Et ça ne veut pas dire avoir des millions : aujourd'hui, on peut commencer petit.

4 – Ne pas faire attention aux frais

Ils sont discrets, parfois cachés, mais ils grignotent doucement les gains. Frais d'entrée, de gestion, de transaction… Ça paraît technique, mais une fois qu'on les repère, on ne se laisse plus avoir. Regarder ce qu'on paie, c'est prendre soin de son argent, comme on prend soin de sa peau : avec douceur mais avec attention.

5 – Réagir trop vite, ou pas assez

Panique quand ça baisse, euphorie quand ça monte… L'investissement est un peu comme une relation amoureuse. Si on réagit à chaud, on fait souvent de mauvais choix. Garder la tête froide et s'en tenir à ses objectifs évite bien des erreurs. On respire, on observe, et surtout, on ne vend pas tout pour un tweet.

6 – Se laisser impressionner par les autres

On connaît toutes quelqu'un qui a “fait un carton” grâce à un placement génial. Et ça donne envie. Mais ce qui marche pour les autres ne marche pas forcément pour nous. L'important, c'est d'investir à son rythme, en fonction de ses moyens, de ses projets et de ses valeurs. Ce n'est pas une course.

7 – Ne pas connaître son profil

On n'a pas toutes la même tolérance au risque. Certaines dorment bien avec un portefeuille qui bouge, d'autres préfèrent la stabilité. Et c'est très bien comme ça. Connaître son profil, c'est poser les bonnes bases. Pas besoin d'être experte, juste de se poser les bonnes questions. Et si on doute, on peut se faire accompagner. Les erreurs font partie du chemin, mais avec les bons repères, on apprend vite à les éviter.

Sources : WeSave – Goodvest – ExtraETF